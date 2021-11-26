Коронавірус відступає? В Україні "жовтих" зон побільшало

В Україні досі обмеження. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 26 листопада в Україні розширилася "жовта" карантинна зона. Туди перейшла Чернівецька та Тернопільська області.

Про це свідчать дані МОЗ.

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Карантинні зони в Україні

"Червона зона"

Київ

Херсонська

Одеська

Запорізька

Донецька

Дніпропетровська

Сумська

Миколаївська

Рівненська

Житомирська

Івано-Франківська

Київська

Луганська

Хмельницька

Чернігівська

Львівська

Волинська

Черкаська

Вінницька (області)

"Помаранчева зона"

Полтавська

Харківська (області)

"Жовта зона"

Тернопільська

Кіровоградська

Закарпатська

Чернівецька (області)

Карантин в Україні продовжується. Фото: колаж "Сьогодні"

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Статистика коронавірусу в Україні

За минулу добу, 25 листопада, в Україні зафіксовано 15 936 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1394, а медпрацівників – 303.

Також за минулу добу: