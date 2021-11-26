Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини України

Коронавірус відступає? В Україні "жовтих" зон побільшало

Софія Ковнір
26 листопада, 09:01
У "червоній" карантинній зоні досі знаходиться Київ та ще 18 регіонів

В Україні досі обмеження. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 26 листопада в Україні розширилася "жовта" карантинна зона. Туди перейшла Чернівецька та Тернопільська області.

Про це свідчать дані МОЗ.

Реклама

Карантинні зони в Україні

"Червона зона"

  • Київ
  • Херсонська
  • Одеська
  • Запорізька
  • Донецька
  • Дніпропетровська
  • Сумська
  • Миколаївська
  • Рівненська
  • Житомирська
  • Івано-Франківська
  • Київська
  • Луганська
  • Хмельницька
  • Чернігівська
  • Львівська
  • Волинська
  • Черкаська
  • Вінницька (області)

"Помаранчева зона"

  • Полтавська

  • Харківська (області)

"Жовта зона"

  • Тернопільська
  • Кіровоградська
  • Закарпатська
  • Чернівецька (області)

Карантин в Україні продовжується. Фото: колаж "Сьогодні"

Реклама

Статистика коронавірусу в Україні

За минулу добу, 25 листопада, в Україні зафіксовано 15 936 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1394, а медпрацівників – 303.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 3 208 осіб;
  • летальних наслідків – 608;
  • одужало – 24 569 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

Реклама
  • захворіло – 3400340 осіб;
  • одужало – 2 877 021 особа;
  • летальних наслідків – 84 149.

Раніше ми писали: