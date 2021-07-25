Коронавирус сбавил обороты. Сколько новых случаев за сутки в Украине

Согласно новым данным Минздрава, в Украине в субботу зафиксировали 286 новых случаев

В субботу, 24 июля, в Украине выявили 286 новых заболевших COVID-19. Это на 459 меньше, чем сутками ранее.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Всего в Украине за время эпидемии 2 248 450 человек заболели COVID-19.

За последние сутки выздоровели 159 человек (всего – 2 184 195). Умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, 12 украинцев (с начала эпидемии – 52 847).

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (85), Одесской (23), Днепропетровской (21), Львовской (19) и Запорожской (18) областях.

Ранее в Минздраве заявляли, что результаты тестирования на наличие антител к коронавирусу крайне ненадежны и не позволяют делать убедительные выводы, особенно по уровню иммунной защиты человека.

Также мы писали о том, что 21 июля в мире зафиксировали рекордное количество смертей среди пациентов с коронавирусом. За сутки скончались 19 748 человек.

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