Коронавирус "заглох". Статистика заболеваний за сутки

Эпидемия сбавила обороты на выходных – количество заболевших снизилось почти вдвое, но Киев и Киевская область в лидерах

Традиционно на выходных в Украине снижается количество новых случаев COVID-19 – после 507 накануне 11 июля подтвердили 290 заболевших, в том числе 23 детей и 7 медработников.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Таким образом, совокупное количество инфицированных достигло 2 241 043 человек.

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Регионами-"рекордсменами" по распространению коронавируса за сутки стали Киев (91), Днепропетровская (35), Киевская (24), Одесская (22) и Харьковская (18) области.

Кроме того, 10 июля скончались 5 пациентов с подтвержденным диагнозом, и теперь число летальных случаев составляет 52 597.

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Также за сутки 374 человек выздоровели. За все время эпидемии болезнь победили 2 177 293 украинцев.

За сутки провели 25 356 тестов на COVID-19, в том числе 12 885 – методом ПЦР, 3296 – экспресс-тесты и 9 175 – ИФА.

Напомним, 23 июня секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил о двух первых случаях нового штамма коронавируса типа "Дельта" в Украине – индийская мутация считается одной из самых опасных форм вируса.

Также мы писали, что, по подсчетам Счетной палаты, Министерство здравоохранения Украины уже потратило на вакцинацию населения 7,9 миллиарда гривен. Большая часть денег пошла на закупку вакцин.