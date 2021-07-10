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Коронавирус в Украине. Сколько новых случаев выявили за сутки

10 июля 2021 8:14

Денис Беспалов Денис Беспалов

COVID-19 продолжает распространяться по нашей стране, за прошедшие сутки зафиксировали 507 новых случаев

Количество новых случаев инфицирования растет. Коллаж: "Сегодня"

Количество новых случаев инфицирования растет. Коллаж: "Сегодня"

В Украине за последние сутки, 9 июля, выявили 507 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 148 случаев меньше, чем за предыдущие сутки.

Об этом сообщает Минздрав.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 240 753 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 20 украинцев (всего – 52 592). Вылечить удалось 2 240 753 инфицированных (809 – за последние сутки).

Инфографика Минздрава. Фото: t.me/mozofficial

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Ранее мы сообщали, что в Украине начали подготовку к борьбе с "Дельта"-штаммом коронавируса. В связи с этим в стране могут ужесточить карантин.

Также смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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