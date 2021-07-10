Коронавірус в Україні. Скільки нових випадків виявили за добу

COVID-19 продовжує поширюватися по нашій країні, за минулу добу зафіксували 507 нових випадків

Кількість нових випадків інфікування зростає. Колаж: "Сьогодні"

В Україні за останню добу, 9 липня, виявили 507 нових випадків інфікування коронавірусів. Це на 148 випадків менше, ніж за попередню добу.

Про це повідомляє МОЗ.

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Всього інфекцію підтвердили у 2 240 753 людей. За минулу добу від COVID-19 померли 20 українців (всього – 52 592). Вилікувати вдалося 2 240 753 інфікованих (809 – за останню добу).

Інфографіка МОЗ. Фото: t.me/mozofficial

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Раніше ми повідомляли, що в Україні почали підготовку до боротьби з "Дельта" – штаммом коронавірусу. У зв'язку з цим в країні можуть посилити карантин.

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