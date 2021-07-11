Коронавірус "заглох". Статистика захворювань за добу

Епідемія зменшила оберти на вихідних – кількість хворих знизилася майже вдвічі, але Київ і Київська область у лідерах

Традиційно на вихідних в Україні знижується кількість нових випадків COVID-19 – після 507 напередодні 11 липня підтвердили 290 хворих, зокрема 23 дітей і 7 медпрацівників.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Отже, сукупна кількість інфікованих сягнула 2 241 043 осіб.

Читайте також: У схваленої в Україні вакцини знайшли смертельний побічний ефект

Регіонами-"рекордсменами" з розповсюдження коронавірусу за добу стали Київ (91), Дніпропетровська (35), Київська (24), Одеська (22) і Харківська (18) області.

Крім того, 10 липня померли 5 пацієнтів з підтвердженим діагнозом, і тепер число летальних випадків становить 52 597.

Реклама

Також за добу 374 особи одужали. За весь час епідемії хворобу перемогли 2 177 293 українці.

За добу провели 25 356 тестів на COVID-19, зокрема 12 885 – методом ПЛР, 3296 – експрес-тести і 9175 – ІФА.

Нагадаємо, 23 червня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив про два перші випадки нового штаму коронавірусу типу "Дельта" в Україні – індійська мутація вважається однією з найнебезпечніших форм вірусу.

Також ми писали, що, за підрахунками Рахункової палати, Міністерство охорони здоров'я України вже витратило на вакцинацію населення 7,9 мільярда гривень. Велика частина грошей пішла на закупівлю вакцин.