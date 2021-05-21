Коронавирус в Украине. Где больше всего новых заболевших (статистика за сутки)

Коронавирус в Украине. Фото Reuters/Gleb Garanich / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Украине за последние сутки, 20 мая, обнаружили 4984 новых случая коронавируса. Это на 181 пациента меньше, чем сутками ранее.

Новые данные опубликовали в Минздраве.

Всего за время эпидемии в стране зафиксировали 2 175 382 пациента с ковидом. Вчера от болезни умерли 202 человека (всего – 49 101).

Инфографика: Минздрав

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Вылечиться удалось 12 845 пациентам за сутки (всего – 1 929 039).

Где больше всего новых случаев:

Киев – 453;

Донецкая область – 408;

Днепропетровская область – 405;

Запорожская область – 354;

Киевская область – 348.

Напомним, недавно Украина и ЕС договорились о взаимном признании COVID-паспортов.

Также отметим, что в Украине за все время кампании вакцинации против коронавируса сделали более миллиона прививок.