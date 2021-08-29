Коронавирус. В Украине 1906 новых случаев заражения

В стране снова растет количество больных COVID-19/Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине за последние сутки, 28 августа, обнаружили 1906 новых случая заражения коронавирусом. Это на 176 случаев меньше, чем было накануне (2082).

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Кроме того, за минувшие сутки:

госпитализированы – 772 человек;

летальных случаев – 34;

выздоровели – 685 человек.

За все время пандемии в Украине:

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заболело – 2 284 191 человек;

выздоровели – 2 206 392;

летальных случаев – 53 720;

проведено ПЦР-тестов – 11,94 млн.

Сколько еще продлится пандемия

По словам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, пандемия коронавируса может длиться еще два-пять лет. Причина в том, что этот вирус очень быстро мутирует и каждый месяц мир может сталкиваться с новыми штаммами.

Но Кузин уверен, что остановить пандемию можно. Для этого важны только два фактора:

появление универсальной вакцины;

появление универсального метода лечения коронавирусной болезни.