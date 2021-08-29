Коронавирус. В Украине 1906 новых случаев заражения

В стране снова растет количество больных COVID-19/Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине за последние сутки, 28 августа, обнаружили 1906 новых случая заражения коронавирусом. Это на 176 случаев меньше, чем было накануне (2082).
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Кроме того, за минувшие сутки:
- госпитализированы – 772 человек;
- летальных случаев – 34;
- выздоровели – 685 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 2 284 191 человек;
- выздоровели – 2 206 392;
- летальных случаев – 53 720;
- проведено ПЦР-тестов – 11,94 млн.
Сколько еще продлится пандемия
По словам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, пандемия коронавируса может длиться еще два-пять лет. Причина в том, что этот вирус очень быстро мутирует и каждый месяц мир может сталкиваться с новыми штаммами.
Но Кузин уверен, что остановить пандемию можно. Для этого важны только два фактора:
- появление универсальной вакцины;
- появление универсального метода лечения коронавирусной болезни.
Также ранее мы писали:
- Локдаун в Украине могут ввести уже в ноябре этого года. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
- А вот отмену масочного режима в Украине пока не планируют. Украинцы будут носить маски до завершения пандемии коронавируса.
- Тем временем в Виннице за вакцинацию можно получить машину. Накануне городские власти объявили конкурс "Вакцинуйся. Сохрани жизнь" – жители, которые дважды прививались против коронавируса смогут побороться за главный приз.