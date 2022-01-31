Коронавирус. В Украине обнаружили более 22 тысяч новых заболевших за сутки

Медики с каждым днем фиксируют все больше новых случаев коронавирусной болезни / Коллаж "Сегодня"

В Украине за сутки 30 января зафиксировали 22 026 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших – 2865 детей и 337 медработников.

Об этом сообщает Минздрав.

Реклама

Также за прошлые сутки:

госпитализировали – 3342 человека;

зафиксировано летальных исходов – 144;

выздоровели – 6142 человека.

Количество новых зараженных в областях за сутки

г. Киев – 1026;

Винницкая область – 1070;

Волынская область – 420;

Днепропетровская область – 781;

Донецкая область – 584;

Житомирская область – 1576;

Закарпатская область – 684;

Запорожская область – 142;

Ивано-Франковская область – 1006;

Киевская область – 591;

Кировоградская область – 233;

Луганская область – 130;

Львовская область – 2934;

Николаевская область – 537;

Одесская область – 1412;

Полтавская область – 291;

Ровенская область – 823;

Сумская область – 1331;

Тернопольская область – 1124;

Харьковская область – 1294;

Херсонская область – 452;

Хмельницкая область – 2092;

Черкасская область – 432;

Черновицкая область – 870;

Черниговская область – 191.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Почему в Украине все больше COVID-больных

В Киевской городской клинической больнице №1 за последние две недели стало значительно больше пациентов. Медики утверждают, что кроме нового штамма "Омикрон", на скачок заболеваемости повлияли и новогодние праздники.

Реклама

"Проходит некоторое время, и они видят, что все нормально, и перестают защищать себя. "Не будем носить маски, не будем использовать антисептики, не будем соблюдать дистанцию, будем собираться на праздники, где по 30-40 человек". Почему-то именно так все думают", – заявил директор больницы №1 Александр Иванько.

Ранее мы писали: