Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Последние новости Украины

Коронавирус. В Украине обнаружили более 22 тысяч новых заболевших за сутки

Валентина Шаповал
31 января, 08:45
За все время пандемии в стране коронавирусную болезнь зафиксировали у 4 064 495 человек

Медики с каждым днем фиксируют все больше новых случаев коронавирусной болезни / Коллаж "Сегодня"

В Украине за сутки 30 января зафиксировали 22 026 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших – 2865 детей и 337 медработников.

Об этом сообщает Минздрав.

Реклама

Также за прошлые сутки:

  • госпитализировали – 3342 человека;
  • зафиксировано летальных исходов – 144;
  • выздоровели – 6142 человека.

Количество новых зараженных в областях за сутки

  • г. Киев – 1026;
  • Винницкая область – 1070;
  • Волынская область – 420;
  • Днепропетровская область – 781;
  • Донецкая область – 584;
  • Житомирская область – 1576;
  • Закарпатская область – 684;
  • Запорожская область – 142;
  • Ивано-Франковская область – 1006;
  • Киевская область – 591;
  • Кировоградская область – 233;
  • Луганская область – 130;
  • Львовская область – 2934;
  • Николаевская область – 537;
  • Одесская область – 1412;
  • Полтавская область – 291;
  • Ровенская область – 823;
  • Сумская область – 1331;
  • Тернопольская область – 1124;
  • Харьковская область – 1294;
  • Херсонская область – 452;
  • Хмельницкая область – 2092;
  • Черкасская область – 432;
  • Черновицкая область – 870;
  • Черниговская область – 191.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Почему в Украине все больше COVID-больных

В Киевской городской клинической больнице №1 за последние две недели стало значительно больше пациентов. Медики утверждают, что кроме нового штамма "Омикрон", на скачок заболеваемости повлияли и новогодние праздники.

Реклама

"Проходит некоторое время, и они видят, что все нормально, и перестают защищать себя. "Не будем носить маски, не будем использовать антисептики, не будем соблюдать дистанцию, будем собираться на праздники, где по 30-40 человек". Почему-то именно так все думают", – заявил директор больницы №1 Александр Иванько.

Ранее мы писали: