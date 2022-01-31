Коронавірус. В Україні виявили понад 22 тисячі нових захворілих за добу

Медики з кожним днем фіксують дедалі більше нових випадків коронавірусної хвороби / Колаж "Сьогодні"

В Україні за добу 30 січня зафіксували 22 026 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед хворих – 2865 дітей та 337 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ.

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Також минулої доби:

госпіталізували – 3342 особи;

зафіксовано летальних наслідків – 144;

одужали – 6142 особи.

Кількість нових заражених в областях за добу

м. Київ – 1026;

Вінницька область – 1070;

Волинська область – 420;

Дніпропетровська область – 781;

Донецька область – 584;

Житомирська область – 1576;

Закарпатська область – 684;

Запорізька область – 142;

Івано-Франківська область – 1006;

Київська область – 591;

Кіровоградська область – 233;

Луганська область – 130;

Львівська область – 2934;

Миколаївська область – 537;

Одеська область – 1412;

Полтавська область – 291;

Рівненська область – 823;

Сумська область – 1331;

Тернопільська область – 1124;

Харківська область – 1294;

Херсонська область – 452;

Хмельницька область – 2092;

Черкаська область – 432;

Чернівецька область – 870;

Чернігівська область – 191.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Чому в Україні все більше COVID-хворих

У Київській міській клінічній лікарні №1 за останні два тижні стало значно більше пацієнтів. Медики стверджують, що окрім нового штаму "Омікрон", на стрибок захворюваності вплинули новорічні свята.

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"Проходить деякий час, і вони бачать, що все нормально, і перестають захищати себе. "Не носитимемо маски, не використовуватимемо антисептики, не дотримуватимемося дистанції, збиратимемося на свята, де по 30-40 людей". Чомусь саме так усі думають", – заявив директор лікарні №1 Олександр Іванько.

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