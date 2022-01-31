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Коронавірус. В Україні виявили понад 22 тисячі нових захворілих за добу

Валентина Шаповал
31 січня, 08:45
За весь час пандемії в країні коронавірусну хворобу зафіксували у 4 064 495 осіб

Медики з кожним днем фіксують дедалі більше нових випадків коронавірусної хвороби / Колаж "Сьогодні"

В Україні за добу 30 січня зафіксували 22 026 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед хворих – 2865 дітей та 337 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ.

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Також минулої доби:

  • госпіталізували – 3342 особи;
  • зафіксовано летальних наслідків – 144;
  • одужали – 6142 особи.

Кількість нових заражених в областях за добу

  • м. Київ – 1026;
  • Вінницька область – 1070;
  • Волинська область – 420;
  • Дніпропетровська область – 781;
  • Донецька область – 584;
  • Житомирська область – 1576;
  • Закарпатська область – 684;
  • Запорізька область – 142;
  • Івано-Франківська область – 1006;
  • Київська область – 591;
  • Кіровоградська область – 233;
  • Луганська область – 130;
  • Львівська область – 2934;
  • Миколаївська область – 537;
  • Одеська область – 1412;
  • Полтавська область – 291;
  • Рівненська область – 823;
  • Сумська область – 1331;
  • Тернопільська область – 1124;
  • Харківська область – 1294;
  • Херсонська область – 452;
  • Хмельницька область – 2092;
  • Черкаська область – 432;
  • Чернівецька область – 870;
  • Чернігівська область – 191.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Чому в Україні все більше COVID-хворих

У Київській міській клінічній лікарні №1 за останні два тижні стало значно більше пацієнтів. Медики стверджують, що окрім нового штаму "Омікрон", на стрибок захворюваності вплинули новорічні свята.

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"Проходить деякий час, і вони бачать, що все нормально, і перестають захищати себе. "Не носитимемо маски, не використовуватимемо антисептики, не дотримуватимемося дистанції, збиратимемося на свята, де по 30-40 людей". Чомусь саме так усі думають", – заявив директор лікарні №1 Олександр Іванько.

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