Коронавірус. В Україні виявили понад 22 тисячі нових захворілих за добу

Медики з кожним днем фіксують дедалі більше нових випадків коронавірусної хвороби / Колаж "Сьогодні"
В Україні за добу 30 січня зафіксували 22 026 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед хворих – 2865 дітей та 337 медпрацівників.
Про це повідомляє МОЗ.
Також минулої доби:
- госпіталізували – 3342 особи;
- зафіксовано летальних наслідків – 144;
- одужали – 6142 особи.
Кількість нових заражених в областях за добу
- м. Київ – 1026;
- Вінницька область – 1070;
- Волинська область – 420;
- Дніпропетровська область – 781;
- Донецька область – 584;
- Житомирська область – 1576;
- Закарпатська область – 684;
- Запорізька область – 142;
- Івано-Франківська область – 1006;
- Київська область – 591;
- Кіровоградська область – 233;
- Луганська область – 130;
- Львівська область – 2934;
- Миколаївська область – 537;
- Одеська область – 1412;
- Полтавська область – 291;
- Рівненська область – 823;
- Сумська область – 1331;
- Тернопільська область – 1124;
- Харківська область – 1294;
- Херсонська область – 452;
- Хмельницька область – 2092;
- Черкаська область – 432;
- Чернівецька область – 870;
- Чернігівська область – 191.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Чому в Україні все більше COVID-хворих
У Київській міській клінічній лікарні №1 за останні два тижні стало значно більше пацієнтів. Медики стверджують, що окрім нового штаму "Омікрон", на стрибок захворюваності вплинули новорічні свята.
"Проходить деякий час, і вони бачать, що все нормально, і перестають захищати себе. "Не носитимемо маски, не використовуватимемо антисептики, не дотримуватимемося дистанції, збиратимемося на свята, де по 30-40 людей". Чомусь саме так усі думають", – заявив директор лікарні №1 Олександр Іванько.
Раніше ми писали:
- На порозі помаранчевої зони. Все, що потрібно знати про COVID-ситуацію у Києві
- COVID-сертифікат після бустерної дози. Розповідаємо, як отримати новий документ