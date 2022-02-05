Коронавирус. В Украине обнаружили более 42 тысяч новых заболевших за сутки

В стране продолжается очередная волна коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 4 февраля в Украине зафиксировали 42 533 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 4 268, медработников – 920.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 3 918 человек;

летальных исходов – 185;

поправилось – 9 628 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 4 256 208 человек;

поправилось – 3 669 979 человек;

летальных исходов – 101 168;

проведено ПЦР-тестирование – 18 496 292.

Данные за сутки / Фото: Минздрав

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Вакцинация в Украине

За сутки 76 350 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 22 352 человека, вторую дозу – 29 708 человек, дополнительную дозу получили 617 человек, бустерную дозу – 23 673 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 15 442 559 человек, из них получили первую дозу – 15 442 557 человек, получили две дозы – 14 758 350 человек, получили дополнительную дозу – 20 040 человек, бустерную дозу – 444 730 человек. В общей сложности проведено 30 665 677 прививок.

Почему в Украине все больше COVID-больных

В Киевской городской клинической больнице № 1 за последние две недели стало значительно больше пациентов. Медики утверждают, что, кроме нового штамма омикрон, на скачок заболеваемости повлияли и новогодние праздники.

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"Проходит некоторое время, и люди видят, что все нормально, и перестают защищать себя. "Не будем носить маски, не будем использовать антисептики, не будем соблюдать дистанцию, будем собираться на праздники, где по 30-40 человек" – почему-то именно так все думают", – пояснил директор больницы № 1 Александр Иванько.

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