Коронавирус в Украине. За сутки заболели почти 7 тысяч человек

Заболеваемость COVID-19 растет / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине за прошлые сутки, 21 сентября, зафиксировали 6754 новых случая коронавируса. Это на 1595 больше, чем сутками ранее.
Об этом сообщили в Минздраве.
С 23 сентября Украина переходит в желтую зону карантина
Всего инфекцию подтвердили у 2 362 559 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 105 жителей Украины (всего – 55 161). Вылечить удалось 2 235 668 инфицированных (2095 – за последние сутки).
Как защититься от ковида?
По данным Минздрава, лучший способ – вакцинация. Прививки снижают риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.
За последние три месяца только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.
Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач страны Игорь Кузин рассказал, когда в Украине ждать новую вспышку COVID-19.
Также напомним, в украинских реках нашли следы препаратов от COVID-19. Такая же проблема есть и в других странах Европы – это значит, что очистные сооружения не справляются.
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