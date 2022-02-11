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Коронавирус. В Украине второй день подряд более 40 тысяч новых больных

Инна Собора
11 февраля, 08:11
За прошедшие сутки произошел незначительный спад больных – на 500 меньше, чем за предыдущие сутки

Новая волна коронавируса не отступает. / Фото: Коллаж: Сегодня

За минувшие сутки, 10 февраля, в Украине зафиксировано 41 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, что почти на 500 меньше, чем сутками ранее.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Среди новых больных 3369 детей и 1247 медработников.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 3 936 человек;
  • летальных исходов – 236;
  • поправилось – 20 850 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 4104;
  • Винницкая область – 962;
  • Волынская область – 1185;
  • Днепропетровская область – 2418;
  • Донецкая область – 1953;
  • Житомирская область – 1619;
  • Закарпатская область – 767;
  • Запорожская область – 1649;
  • Ивано-Франковская область – 1070;
  • Киевская область – 1279;
  • Кировоградская область – 511;
  • Луганская область – 717;
  • Львовская область – 2951;
  • Николаевская область – 1114;
  • Одесская область – 4096;
  • Полтавская область – 1451;
  • Ровенская область – 1499;
  • Сумская область – 1857;
  • Тернопольская область – 1126;
  • Харьковская область – 1995;
  • Херсонская область – 1577;
  • Хмельницкая область – 1856;
  • Черкасская область – 1370;
  • Черновицкая область – 958;
  • Черниговская область – 1145.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя нет.

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