Коронавірус. В Україні другий день поспіль понад 40 тисяч нових хворих

Нова хвиля коронавірусу не відступає. / Фото: Колаж: Сьогодні

​За минулу добу, 10 лютого, в Україні зафіксовано 41 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, що майже на 500 менше, ніж добою раніше.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Серед нових хворих 3 369 дітей та 1247 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 936 осіб;

летальних випадків – 236;

одужало – 20 850 осіб.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

м. Київ – 4104;

Вінницька область – 962;

Волинська область – 1185;

Дніпропетровська область – 2418;

Донецька область – 1953;

Житомирська область – 1619;

Закарпатська область – 767;

Запорізька область – 1649;

Івано-Франківська область – 1070;

Київська область – 1279;

Кіровоградська область – 511;

Луганська область – 717;

Львівська область – 2951;

Миколаївська область – 1114;

Одеська область – 4096;

Полтавська область – 1451;

Рівненська область – 1499;

Сумська область – 1857;

Тернопільська область – 1126;

Харківська область – 1995;

Херсонська область – 1577;

Хмельницька область – 1856;

Черкаська область – 1370;

Чернівецька область – 958;

Чернігівська область – 1145.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя немає.

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