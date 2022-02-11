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Коронавірус. В Україні другий день поспіль понад 40 тисяч нових хворих

Інна Собора
11 лютого, 08:11
За минулу добу стався незначний спад хворих – на 500 менше, ніж попередньої доби

Нова хвиля коронавірусу не відступає. / Фото: Колаж: Сьогодні

За минулу добу, 10 лютого, в Україні зафіксовано 41 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, що майже на 500 менше, ніж добою раніше.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Серед нових хворих 3 369 дітей та 1247 медпрацівників.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 3 936 осіб;
  • летальних випадків – 236;
  • одужало – 20 850 осіб.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

  • м. Київ – 4104;
  • Вінницька область – 962;
  • Волинська область – 1185;
  • Дніпропетровська область – 2418;
  • Донецька область – 1953;
  • Житомирська область – 1619;
  • Закарпатська область – 767;
  • Запорізька область – 1649;
  • Івано-Франківська область – 1070;
  • Київська область – 1279;
  • Кіровоградська область – 511;
  • Луганська область – 717;
  • Львівська область – 2951;
  • Миколаївська область – 1114;
  • Одеська область – 4096;
  • Полтавська область – 1451;
  • Рівненська область – 1499;
  • Сумська область – 1857;
  • Тернопільська область – 1126;
  • Харківська область – 1995;
  • Херсонська область – 1577;
  • Хмельницька область – 1856;
  • Черкаська область – 1370;
  • Чернівецька область – 958;
  • Чернігівська область – 1145.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя немає.

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