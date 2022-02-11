Коронавірус. В Україні другий день поспіль понад 40 тисяч нових хворих

Нова хвиля коронавірусу не відступає. / Фото: Колаж: Сьогодні
За минулу добу, 10 лютого, в Україні зафіксовано 41 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, що майже на 500 менше, ніж добою раніше.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Серед нових хворих 3 369 дітей та 1247 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 936 осіб;
- летальних випадків – 236;
- одужало – 20 850 осіб.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
- м. Київ – 4104;
- Вінницька область – 962;
- Волинська область – 1185;
- Дніпропетровська область – 2418;
- Донецька область – 1953;
- Житомирська область – 1619;
- Закарпатська область – 767;
- Запорізька область – 1649;
- Івано-Франківська область – 1070;
- Київська область – 1279;
- Кіровоградська область – 511;
- Луганська область – 717;
- Львівська область – 2951;
- Миколаївська область – 1114;
- Одеська область – 4096;
- Полтавська область – 1451;
- Рівненська область – 1499;
- Сумська область – 1857;
- Тернопільська область – 1126;
- Харківська область – 1995;
- Херсонська область – 1577;
- Хмельницька область – 1856;
- Черкаська область – 1370;
- Чернівецька область – 958;
- Чернігівська область – 1145.
Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя немає.
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