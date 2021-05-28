Суточный прирост заболеваемости COVID-19 в Украине идет на спад

Коронавирус продолжает распространяться по стране, однако количество выздоровевших за сутки значительно увеличилось – данные Минздрава

В Украине за последние сутки выявили 3306 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 203 случая меньше, чем за предыдущие сутки.

Об этом сообщает Минздрав.

Всего инфекцию подтвердили у 2 196 673 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 156 украинцев (всего – 50 232). Вылечить удалось 2 020 216 инфицированных (13 298 – за последние сутки).

Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr Реклама

Ранее мы сообщали, что Украина запускает COVID-паспорта. СOVID-сертификаты будут давать украинцам определенные бонусы – в первую очередь возможность путешествовать и работать в других странах.

Также напомним, в Украину привезли вакцину Johnson&Johnson. Разрешение на ввоз вакцины, которая еще не зарегистрирована в Украине, дало Министерство здравоохранения.