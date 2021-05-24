Украина запускает COVID-паспорта. Какие преимущества даст документ о вакцинации

COVID-сертификаты будут давать украинцам определенные бонусы – в первую очередь, возможность путешествовать и работать в других странах

С 1 июля в Украине внедрят паспорта вакцинации. Фото: коллаж "Сегодня"

С 1 июля власти планируют внедрить в Украине паспорта вакцинации. Журналисты "Сегодня" разобрались, какие преимущества даст документ про подтверждение прививки.

Что такое паспорт вакцинации?

Реклама

Это своего рода документальное подтверждение вакцинации от коронавируса. Оно будет содержать следующую информацию:

дата прививки;

название вакцины;

результаты ПЦР-тестов;

наличие или отсутствие антител;

персональные данные;

индивидуальный код – по нему пограничник проверит подлинность документа.

Предполагается, что ковидный сертификат будет иметь разные сроки действия. По меньшей мере 72 часа для тех, кто сдал отрицательный ПЦР-тест.

"Будет более долгосрочный для вакцинированных. Предварительно на уровне ЕС рекомендуется 180 дней, а также для тех граждан, которые переболели и выздоровели от ковида также длительные – 180 дней", – рассказывал первый замминистра цифровой трансформации Украины Алексей Вискуб.

Отметим, что накануне Украина и ЕС достигли политической договоренности о взаимном признании "паспортов вакцинации".

Какие привилегии получат владельцы документа?

Реклама

COVID-сертификаты будут давать украинцам определенные бонусы – возможность путешествовать и работать в других странах.

Также, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство прорабатывает вопрос бонусов внутри страны. Вероятно, документ даст возможность посещать концерты, футбольные матчи, кинотеатры и тому подобное.

"Таким образом, мы будем мотивировать украинцев более сознательно относиться к своему здоровью – не заниматься самолечением, обращаться к врачу при наличии первых симптомов болезни, изолироваться, чтобы не заразить свое окружение, и тестироваться на ковид", – заявлял экс-министр здравоохранения Максим Степанов.

К примеру, COVID-паспорта уже активно используют в Израиле. Такой документ позволяет гражданам ходить в спортзалы, закрытые бассейны, сауны, рестораны и кафе, на стадионы, в театры и кинотеатры, посещать различные массовые мероприятия, выставки, ярмарки в помещении, конференции, бронировать номера в гостиницах.

Также с паспортом можно проходить в культовые места (храмы, мечети, синагоги), закрытые туристические объекты, а также во взрослые учебные заведения.

Реклама

Ранее мы сообщали, что несмотря на то, что ковидный сертификат в Европе планируют ввести с 15-го июня, в Украине справку для выезда за границу уже можно получить у семейного врача – там указывается название вакцины, доктор, который провел прививки, производитель препарата, все удостоверяется печатью.

Все подробности в спецтеме Коронавирус