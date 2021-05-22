Коронавирус в Украине. Выздоровевших за сутки почти втрое больше, чем заболевших

Статистика заболеваемости коронавируса 22 мая. Фото: Областная газета
В Украине за последние сутки, 21 мая, обнаружили 4606 новых случаев коронавируса. Это на 378 человек меньше, чем сутками ранее.
Новые данные опубликовали в Минздраве.
Всего за время эпидемии в стране зафиксировали 2 179 988 пациента с ковидом. Вчера от болезни умерли 178 человека (всего – 49 101).
Вылечиться удалось 12 586 пациентам за сутки (всего – 1 941 625).
Где больше всего новых случаев:
- Днепропетровская область – 438
- Харьковская область – 371;
- Донецкая область – 334
- Киевская область – 333.
Напомним, недавно Украина и ЕС договорились о взаимном признании COVID-паспортов.
Также отметим, что в Украине за все время кампании вакцинации против коронавируса сделали более миллиона прививок.
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