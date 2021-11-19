Коронавирус в Украине. За прошедшие сутки подтвердили еще более 20 тысяч новых случаев

Ситуация с коронавирусом в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине за прошедшие сутки, 18 ноября, зафиксировано 20 050 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них детей – 1555, медработников – 331.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 3 637 человек;
- летальных исходов – 725;
- выздоровело – 22 304 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 304 058 человек;
- выздоровело – 2 726 521 человек;
- летальных исходов – 80 231;
- проведено ПЦР-тестирование – 15 461 886.
С начала вакцинальной кампании привито 12 657 192 человека, из них получили одну дозу – 12 657 190 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 448 782 человека. Всего проведено 22 105 972 прививки.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1782), Днепропетровской (1943), Запорожской (1187), Донецкой (1057) и Полтавской (1050) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 1782 случая;
- Винницкая область – 973 случая;
- Волынская область – 589 случаев;
- Днепропетровская область – 1943 случая;
- Донецкая область – 1057 случаев;
- Житомирская область – 509 случаев;
- Закарпатская область – 514 случаев;
- Запорожская область – 1187 случаев;
- Ивано-Франковская область – 838 случаев;
- Киевская область – 945 случаев;
- Кировоградская область – 241 случай;
- Луганская область – 278 случаев;
- Львовская область – 1017 случаев;
- Николаевская область – 909 случаев;
- Одесская область – 916 случаев;
- Полтавская область – 1050 случаев;
- Ровенская область – 782 случая;
- Сумская область – 662 случая;
- Тернопольская область – 396 случаев;
- Харьковская область – 726 случаев;
- Херсонская область – 308 случаев;
- Хмельницкая область – 818 случаев;
- Черкасская область – 681 случай;
- Черновицкая область – 237 случаев;
- Черниговская область – 692 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Ранее мы писали:
- В Минздраве заявили, что в Украине области могут начать выходить из красной карантинной зоны уже на следующей неделе.
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