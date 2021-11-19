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Коронавірус в Україні. За минулу добу підтвердили ще понад 20 тисяч нових випадків

Софія Ковнір
19 листопада, 08:12
За весь час пандемії в нашій країні захворіли 3 304 058 осіб

Ситуація з коронавірусом в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні за минулу добу, 18 листопада, зафіксовано 20 050 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них дітей – 1555, медпрацівників – 331.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Також за минулу добу:

  • госпіталізовані – 3637 осіб;
  • летальних наслідків – 725;
  • одужали – 22 304 особи.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли – 3 304 058 осіб;
  • одужали – 2 726 521 особа;
  • летальних наслідків – 80 231;
  • проведено ПЛР-тестування – 15461886.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 657 192 особи, з них отримали одну дозу – 12 657 190 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 448 782 особи. Загалом проведено 22 105 972 щеплень.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1782), Дніпропетровській (1943), Запорізькій (1187), Донецькій (1057) і Полтавській (1050) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1782 випадки;
  • Вінницька область – 973 випадки;
  • Волинська область – 589 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1943 випадки;
  • Донецька область – 1057 випадків;
  • Житомирська область – 509 випадків;
  • Закарпатська область – 514 випадків;
  • Запорізька область – 1187 випадків;
  • Івано-Франківська область – 838 випадків;
  • Київська область – 945 випадків;
  • Кіровоградська область – 241 випадок;
  • Луганська область – 278 випадків;
  • Львівська область – 1017 випадків;
  • Миколаївська область – 909 випадків;
  • Одеська область – 916 випадків;
  • Полтавська область – 1050 випадків;
  • Рівненська область – 782 випадки;
  • Сумська область – 662 випадки;
  • Тернопільська область – 396 випадків;
  • Харківська область – 726 випадків;
  • Херсонська область – 308 випадків;
  • Хмельницька область – 818 випадків;
  • Черкаська область – 681 випадок;
  • Чернівецька область – 237 випадків;
  • Чернігівська область – 692 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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