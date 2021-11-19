Коронавірус в Україні. За минулу добу підтвердили ще понад 20 тисяч нових випадків

Ситуація з коронавірусом в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні за минулу добу, 18 листопада, зафіксовано 20 050 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них дітей – 1555, медпрацівників – 331.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовані – 3637 осіб;
- летальних наслідків – 725;
- одужали – 22 304 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 3 304 058 осіб;
- одужали – 2 726 521 особа;
- летальних наслідків – 80 231;
- проведено ПЛР-тестування – 15461886.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 657 192 особи, з них отримали одну дозу – 12 657 190 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 448 782 особи. Загалом проведено 22 105 972 щеплень.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1782), Дніпропетровській (1943), Запорізькій (1187), Донецькій (1057) і Полтавській (1050) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1782 випадки;
- Вінницька область – 973 випадки;
- Волинська область – 589 випадків;
- Дніпропетровська область – 1943 випадки;
- Донецька область – 1057 випадків;
- Житомирська область – 509 випадків;
- Закарпатська область – 514 випадків;
- Запорізька область – 1187 випадків;
- Івано-Франківська область – 838 випадків;
- Київська область – 945 випадків;
- Кіровоградська область – 241 випадок;
- Луганська область – 278 випадків;
- Львівська область – 1017 випадків;
- Миколаївська область – 909 випадків;
- Одеська область – 916 випадків;
- Полтавська область – 1050 випадків;
- Рівненська область – 782 випадки;
- Сумська область – 662 випадки;
- Тернопільська область – 396 випадків;
- Харківська область – 726 випадків;
- Херсонська область – 308 випадків;
- Хмельницька область – 818 випадків;
- Черкаська область – 681 випадок;
- Чернівецька область – 237 випадків;
- Чернігівська область – 692 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Раніше ми писали:
- У МОЗ заявили, що в Україні області можуть почати виходити з "червоної карантинної зони" вже наступного тижня.
- Головний санітарний лікар України Ігор Кузін дав пораду антивакцинаторам.