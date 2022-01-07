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Коронавирус в Украине. За сутки более 7 тыс. новых случаев, 192 летальных

Ольга Кравченко
7 января, 08:20
За все время пандемии в нашей стране заболели 3 696 468 человек

В стране продолжают выявлять новые случаи COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 6 января в Украине зафиксировали 7 177 новых подтвержденных случаев COVID-19. Из них детей – 364, медработников – 203.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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За прошлые сутки:

  • госпитализировано – 1 866 человек;
  • летальных исходов – 192;
  • выздоровели – 5 595 человек.

За сутки госпитализировали 1866 человек / Фото: Минздрав

За все время пандемии в Украине:

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  • заболело – 3 696 468 человек;
  • выздоровели – 3 506 509 человек;
  • летальных исходов – 97 088;
  • проведено ПЦР-тестирование – 16 933 070.

Количество заболеваний в регионах за сутки

  • г. Киев – 904;
  • Винницкая область – 323;
  • Волынская область – 76;
  • Днепропетровская область – 276;
  • Донецкая область – 218;
  • Житомирская область – 324;
  • Закарпатская область – 154;
  • Запорожская область – 159;
  • Ивано-Франковская область – 505;
  • Киевская область – 272;
  • Кировоградская область – 54;
  • Луганская область – 87;
  • Львовская область – 494;
  • Николаевская область – 163;
  • Одесская область – 228;
  • Полтавская область – 270;
  • Ровенская область – 163;
  • Сумская область – 379;
  • Тернопольская область – 366;
  • Харьковская область – 652;
  • Херсонская область – 120;
  • Хмельницкая область – 300;
  • Черкасская область – 241;
  • Черновицкая область – 133;
  • Черниговская область – 316.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Вакцинация в Украине

Уже 47,6% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. 44,9% взрослого населения Украины получили две дозы вакцины от коронавирусной болезни! Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире к концу 2021 года должен составлять 40%.

Так, за сутки 71 841 человек вакцинирован от COVID-19. Одну дозу получили 21 997 человек, вторую дозу – 44 836 человек, дополнительную дозу получили 388 человек, бустерную дозу – 4 620 человек.

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С начала вакцинальной кампании привито 14 800 318 человек, из них получили одну дозу – 14 800 316 человек, получили две дозы – 13 950 698 человек, получили дополнительную дозу – 5 787 человек, бустерную дозу – 16 216 человек. Всего проведено 28 773 017 прививок.

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