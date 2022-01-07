Коронавірус в Україні. За добу понад 7 тис. нових випадків, 192 летальні

У країні продовжують виявляти нові випадки COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 6 січня в Україні зафіксували 7177 нових підтверджених випадків COVID-19. З них дітей – 364, медпрацівників – 203.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

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Минулої доби:

госпіталізовано – 1 866 чоловік;

летальних наслідків – 192;

одужали – 5 595 чоловік.

За добу госпіталізували 1866 людина / Фото: Минздрав

За весь час пандемії в Україні

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захворіло – 3696468 чоловік;

одужали – 3506509 чоловік;

летальних наслідків – 97 088;

проведено ПЛР-тестування – 16933070.

Кількість захворювань у регіонах за добу

м. Київ – 904;

Вінницька область – 323;

Волинська область – 76;

Дніпропетровська область – 276;

Донецька область – 218;

Житомирська область – 324;

Закарпатська область – 154;

Запорізька область – 159;

Івано-Франківська область – 505;

Київська область – 272;

Кіровоградська область – 54;

Луганська область – 87;

Львівська область – 494;

Миколаївська область – 163;

Одеська область – 228;

Полтавська область – 270;

Рівненська область – 163;

Сумська область – 379;

Тернопільська область – 366;

Харківська область – 652;

Херсонська область – 120;

Хмельницька область – 300;

Черкаська область – 241;

Чернівецька область – 133;

Чернігівська область – 316.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Вакцинація в Україні

Вже 47,6% дорослого населення України отримали як мінімум одне щеплення проти COVID-19. 44,9% дорослого населення України одержали дві дози вакцини від коронавірусної хвороби! Згідно з рекомендаціями ВООЗ, показник щеплених людей у світі до кінця 2021 року має становити 40%.

Так, за добу 71 841 чоловік вакциновано від COVID-19. Одну дозу отримали 21 997 чоловік, другу дозу – 44 836 чоловік, додаткову дозу отримали 388 чоловік, бустерну дозу – 4 620 чоловік.

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З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 800 318 чоловік з них отримали одну дозу – 14 800 316 чоловік, отримали дві дози – 13 950 698 чоловік, отримали додаткову дозу – 5 787 чоловік, бустерну дозу – 16 216 чоловік. Усього проведено 28 773 017 щеплень.

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