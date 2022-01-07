Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини України

Коронавірус в Україні. За добу понад 7 тис. нових випадків, 192 летальні

Ольга Кравченко
7 січня, 08:20
За весь час пандемії в нашій країні захворіли 3696468 чоловік

У країні продовжують виявляти нові випадки COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 6 січня в Україні зафіксували 7177 нових підтверджених випадків COVID-19. З них дітей – 364, медпрацівників – 203.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Реклама

Минулої доби:

  • госпіталізовано – 1 866 чоловік;
  • летальних наслідків – 192;
  • одужали – 5 595 чоловік.

За добу госпіталізували 1866 людина / Фото: Минздрав

За весь час пандемії в Україні

Реклама
  • захворіло – 3696468 чоловік;
  • одужали – 3506509 чоловік;
  • летальних наслідків – 97 088;
  • проведено ПЛР-тестування – 16933070.

Кількість захворювань у регіонах за добу

  • м. Київ – 904;
  • Вінницька область – 323;
  • Волинська область – 76;
  • Дніпропетровська область – 276;
  • Донецька область – 218;
  • Житомирська область – 324;
  • Закарпатська область – 154;
  • Запорізька область – 159;
  • Івано-Франківська область – 505;
  • Київська область – 272;
  • Кіровоградська область – 54;
  • Луганська область – 87;
  • Львівська область – 494;
  • Миколаївська область – 163;
  • Одеська область – 228;
  • Полтавська область – 270;
  • Рівненська область – 163;
  • Сумська область – 379;
  • Тернопільська область – 366;
  • Харківська область – 652;
  • Херсонська область – 120;
  • Хмельницька область – 300;
  • Черкаська область – 241;
  • Чернівецька область – 133;
  • Чернігівська область – 316.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Вакцинація в Україні

Вже 47,6% дорослого населення України отримали як мінімум одне щеплення проти COVID-19. 44,9% дорослого населення України одержали дві дози вакцини від коронавірусної хвороби! Згідно з рекомендаціями ВООЗ, показник щеплених людей у світі до кінця 2021 року має становити 40%.

Так, за добу 71 841 чоловік вакциновано від COVID-19. Одну дозу отримали 21 997 чоловік, другу дозу – 44 836 чоловік, додаткову дозу отримали 388 чоловік, бустерну дозу – 4 620 чоловік.

Реклама

З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 800 318 чоловік з них отримали одну дозу – 14 800 316 чоловік, отримали дві дози – 13 950 698 чоловік, отримали додаткову дозу – 5 787 чоловік, бустерну дозу – 16 216 чоловік. Усього проведено 28 773 017 щеплень.

Раніше ми писали: