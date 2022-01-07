Коронавірус в Україні. За добу понад 7 тис. нових випадків, 192 летальні

У країні продовжують виявляти нові випадки COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні
За добу 6 січня в Україні зафіксували 7177 нових підтверджених випадків COVID-19. З них дітей – 364, медпрацівників – 203.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Минулої доби:
- госпіталізовано – 1 866 чоловік;
- летальних наслідків – 192;
- одужали – 5 595 чоловік.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 3696468 чоловік;
- одужали – 3506509 чоловік;
- летальних наслідків – 97 088;
- проведено ПЛР-тестування – 16933070.
Кількість захворювань у регіонах за добу
- м. Київ – 904;
- Вінницька область – 323;
- Волинська область – 76;
- Дніпропетровська область – 276;
- Донецька область – 218;
- Житомирська область – 324;
- Закарпатська область – 154;
- Запорізька область – 159;
- Івано-Франківська область – 505;
- Київська область – 272;
- Кіровоградська область – 54;
- Луганська область – 87;
- Львівська область – 494;
- Миколаївська область – 163;
- Одеська область – 228;
- Полтавська область – 270;
- Рівненська область – 163;
- Сумська область – 379;
- Тернопільська область – 366;
- Харківська область – 652;
- Херсонська область – 120;
- Хмельницька область – 300;
- Черкаська область – 241;
- Чернівецька область – 133;
- Чернігівська область – 316.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Вакцинація в Україні
Вже 47,6% дорослого населення України отримали як мінімум одне щеплення проти COVID-19. 44,9% дорослого населення України одержали дві дози вакцини від коронавірусної хвороби! Згідно з рекомендаціями ВООЗ, показник щеплених людей у світі до кінця 2021 року має становити 40%.
Так, за добу 71 841 чоловік вакциновано від COVID-19. Одну дозу отримали 21 997 чоловік, другу дозу – 44 836 чоловік, додаткову дозу отримали 388 чоловік, бустерну дозу – 4 620 чоловік.
З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 800 318 чоловік з них отримали одну дозу – 14 800 316 чоловік, отримали дві дози – 13 950 698 чоловік, отримали додаткову дозу – 5 787 чоловік, бустерну дозу – 16 216 чоловік. Усього проведено 28 773 017 щеплень.
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