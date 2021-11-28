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Коронавирус в Украине. За сутки обнаружено более 7 тыс. новых случаев COVID-19

Юлия Гаврилюк
28 ноября, 08:15
За все время пандемии в Украине заболело – 3 422 023 человека, а выздоровели – 2 910 237 человек

За все время пандемии в Украине проведено 15 819 249 ПЦР-тестирований / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 27 ноября в Украине зафиксировано 7 483 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 774, медработников – 105).

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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Также за прошлые сутки:

  • госпитализировано – 3 456 человек;
  • летальных исходов – 400;
  • выздоровело – 10 270 человек.

За все время пандемии в Украине умерло 85 117 человек.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (549), Днепропетровской (698), Винницкой (548), Киевской (433) и Запорожской (415) областях.

Количество зараженных в регионах за сутки

  • г. Киев – 549 случаев;
  • Винницкая область – 548 случаев;
  • Волынская область – 230 случаев;
  • Днепропетровская область – 698 случаев;
  • Донецкая область – 365 случаев;
  • Житомирская область – 334 случая;
  • Закарпатская область – 235 случаев;
  • Запорожская область – 415 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 249 случаев;
  • Киевская область – 433 случая;
  • Кировоградская область – 176 случаев;
  • Луганская область – 28 случаев;
  • Львовская область – 306 случаев;
  • Николаевская область – 381 случай;
  • Одесская область – 223 случая;
  • Полтавская область – 298 случаев;
  • Ровенская область – 137 случаев;
  • Сумская область – 286 случаев;
  • Тернопольская область – 233 случая;
  • Харьковская область – 229 случаев;
  • Херсонская область – 76 случаев;
  • Хмельницкая область – 408 случаев;
  • Черкасская область – 205 случаев;
  • Черновицкая область – 135 случаев;
  • Черниговская область – 306 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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