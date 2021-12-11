Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 10 тысяч новых случаев

В Украине продолжаются карантинные ограничения. Фото: коллаж "Сегодня"
За прошедшие сутки, 10 декабря, в Украине зафиксировано 10 133 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни. Из них детей – 991, а медработников – 199.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2307 человек;
- летальных исходов – 446;
- выздоровело – 25 861 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 553 817 человек;
- выздоровело – 3 184 287 человек;
- летальных исходов – 2 90 789.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1203;
Винницкая область – 378;
Волынская область – 573;
Днепропетровская область – 566;
Донецкая область – 571;
Житомирская область – 214;
Закарпатская область – 329;
Запорожская область – 513;
Ивано-Франковская область – 252;
Киевская область – 567;
Кировоградская область – 162;
Луганская область – 115;
Львовская область – 581;
Николаевская область – 323;
Одесская область – 697;
Полтавская область – 597;
Ровенская область – 323;
Сумская область – 309;
Тернопольская область – 172;
Харьковская область – 328;
Херсонская область – 94;
Хмельницкая область – 274;
Черкасская область – 597;
Черновицкая область – 115;
Черниговская область – 280.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.