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Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 13 тысяч случаев

София Ковнир
3 декабря, 08:15
За все время пандемии в нашей стране заболело 3 477 649 человек

В Украине действуют карантинные ограничения. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 2 декабря, в Украине зафиксировано 13 777 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 1 279, а медработников – 222.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 2 992 человека;
  • летальных исходов – 509;
  • выздоровело – 22 893 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 477 649 человек;
  • выздоровело – 3 018 620 человек;
  • летальных исходов – 87 566.

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