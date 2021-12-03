Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 13 тисяч випадків

В Україні діють карантинні обмеження. Фото: колаж "Сьогодні"

За минулу добу, 2 грудня, в Україні зафіксовано 13 777 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1279, а медпрацівників – 222.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Також за минулу добу:

госпіталізовані – 2 992 особи;

летальних наслідків – 509;

одужали – 22 893 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3477649 осіб;

одужало – 3 018 620 осіб;

летальних наслідків – 87 566.

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