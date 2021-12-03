Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 13 тисяч випадків

В Україні діють карантинні обмеження. Фото: колаж "Сьогодні"
За минулу добу, 2 грудня, в Україні зафіксовано 13 777 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1279, а медпрацівників – 222.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовані – 2 992 особи;
- летальних наслідків – 509;
- одужали – 22 893 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3477649 осіб;
- одужало – 3 018 620 осіб;
- летальних наслідків – 87 566.
Раніше ми писали:
- Додаток "Дія" постійно оновлюється, і до нього знову внесли зміни. Тепер кожен може отримати сертифікат про одужання, а також створити сертифікат для своєї дитини.
- Що робити, якщо "Дія" не підтягнула сертифікат COVID? Інструкції від Національної служби здоров'я України (НСЗУ).