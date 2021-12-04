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Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 13 тысяч случаев

София Ковнир
4 декабря, 08:13
За все время пандемии в нашей стране заболело 3 490 855 человек

В Украине действуют карантинные ограничения. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 3 декабря, в Украине зафиксировано 13 206 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 1 196, а медработников – 200.

Об этом сообщили в Минздраве.

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Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 2 764 человека;
  • летальных исходов – 436;
  • выздоровело – 22 765 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 490 855 человек;
  • выздоровело – 3 041 385 человек;
  • летальных исходов – 88 002.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1588;
Винницкая область – 530;
Волынская область – 561;
Днепропетровская область – 770;
Донецкая область – 816;
Житомирская область – 454;
Закарпатская область – 301;
Запорожская область – 499;
Ивано-Франковская область – 331;
Киевская область – 671;
Кировоградская область – 187;
Луганская область – 177;
Львовская область – 739;
Николаевская область – 446;
Одесская область – 848;
Полтавская область – 924;
Ровенская область – 489;
Сумская область – 295;
Тернопольская область – 249;
Харьковская область – 408;
Херсонская область – 107;
Хмельницкая область – 493;
Черкасская область – 730;
Черновицкая область – 207;
Черниговская область – 386.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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