Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 14 тыс. новых COVID-случаев

Коронавирус в Украине усугубляется. Фото: коллаж "Сегодня" / Фото: Pixabay

За прошедшие сутки, 23 ноября, в Украине зафиксировали 14 325 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 1 183, а медработников – 287.

Об этом сообщили в Минздраве.

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Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 4077 человек;

летальных исходов – 595;

выздоровело – 29 044 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 367 461 человек;

выздоровело – 2 825 641 человек;

летальных исходов – 82 913.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1743 случая;

Винницкая область – 659 случаев;

Волынская область – 581 случай;

Днепропетровская область – 674 случая;

Донецкая область – 948 случаев;

Житомирская область – 341 случай;

Закарпатская область – 403 случая;

Запорожская область – 906 случаев;

Ивано-Франковская область – 525 случаев;

Киевская область – 795 случаев;

Кировоградская область – 162 случая;

Луганская область – 336 случаев;

Львовская область – 511 случаев;

Николаевская область – 556 случаев;

Одесская область – 491 случай;

Полтавская область – 1060 случаев;

Ровенская область – 619 случаев;

Сумская область – 324 случая;

Тернопольская область – 275 случаев;

Харьковская область – 562 случая;

Херсонская область – 223 случая;

Хмельницкая область – 808 случаев;

Черкасская область – 518 случаев;

Черновицкая область – 173 случая;

Черниговская область – 132 случая.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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