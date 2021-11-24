Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 14 тис. нових COVID-випадків

Коронавірус в Україні посилюється. Фото: колаж "Сьогодні" / Фото: Pixabay

За минулу добу, 23 листопада, в Україні зафіксували 14 325 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1 183, а медпрацівників – 287.

Про це повідомили у МОЗ.

Реклама

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 4077 осіб;

летальних наслідків – 595;

одужало – 29 044 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3367461 особа;

одужало – 2 825 641 особа;

летальних наслідків – 82 913.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1743 випадки;

Вінницька область – 659 випадків;

Волинська область – 581 випадок;

Дніпропетровська область – 674 випадки;

Донецька область – 948 випадків;

Житомирська область – 341 випадок;

Закарпатська область – 403 випадки;

Запорізька область – 906 випадків;

Івано-Франківська область – 525 випадків;

Київська область – 795 випадків;

Кіровоградська область – 162 випадки;

Луганська область – 336 випадків;

Львівська область – 511 випадків;

Миколаївська область – 556 випадків;

Одеська область – 491 випадок;

Полтавська область – 1060 випадків;

Рівненська область – 619 випадків;

Сумська область – 324 випадки;

Тернопільська область – 275 випадків;

Харківська область – 562 випадки;

Херсонська область – 223 випадки;

Хмельницька область – 808 випадків;

Черкаська область – 518 випадків;

Чернівецька область – 173 випадки;

Чернігівська область – 132 випадки.

Реклама

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше ми писали: