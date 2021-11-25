Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 16 тыс. новых COVID-случаев

В Украине продолжается карантин. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 24 ноября, в Украине зафиксировано 16 943 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 1 451, а медработников – 304.

Об этом сообщили в Минздраве.

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Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 3 404 человека;

летальных исходов – 628;

выздоровело – 26 811 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 384 404 человека;

выздоровело – 2 852 452 человека;

летальных исходов – 83 541.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1688 случаев;

Винницкая область – 810 случаев;

Волынская область – 492 случая;

Днепропетровская область – 893 случая;

Донецкая область – 924 случая;

Житомирская область – 707 случаев;

Закарпатская область – 671 случай;

Запорожская область – 1066 случаев;

Ивано-Франковская область – 638 случаев;

Киевская область – 719 случаев;

Кировоградская область – 191 случай;

Луганская область – 258 случаев;

Львовская область – 1048 случаев;

Николаевская область – 442 случая;

Одесская область – 644 случая;

Полтавская область – 967 случаев;

Ровенская область – 659 случаев;

Сумская область – 534 случая;

Тернопольская область – 339 случаев;

Харьковская область – 728 случаев;

Херсонская область – 284 случая;

Хмельницкая область – 778 случаев;

Черкасская область – 523 случая;

Черновицкая область – 235 случаев;

Черниговская область – 705 случаев.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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