Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 16 тис. нових COVID-випадків

В Україні продовжується карантин. Фото: колаж "Сьогодні"
За минулу добу, 24 листопада, в Україні зафіксовано 16 943 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1451, а медпрацівників – 304.
Про це повідомили у МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 404 особи;
- летальних випадків – 628;
- одужало – 26 811 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 384 404 особи;
- одужало – 2 852 452 особи;
- летальних випадків – 83 541.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1688 випадків;
Вінницька область – 810 випадків;
Волинська область – 492 випадки;
Дніпропетровська область – 893 випадки;
Донецька область – 924 випадки;
Житомирська область – 707 випадків;
Закарпатська область – 671 випадок;
Запорізька область – 1066 випадків;
Івано-Франківська область – 638 випадків;
Київська область – 719 випадків;
Кіровоградська область – 191 випадок;
Луганська область – 258 випадків;
Львівська область – 1048 випадків;
Миколаївська область – 442 випадки;
Одеська область – 644 випадки;
Полтавська область – 967 випадків;
Рівненська область – 659 випадків;
Сумська область – 534 випадки;
Тернопільська область – 339 випадків;
Харківська область – 728 випадків;
Херсонська область – 284 випадки;
Хмельницька область – 778 випадків;
Черкаська область – 523 випадки;
Чернівецька область – 235 випадків;
Чернігівська область – 705 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.