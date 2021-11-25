Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 16 тис. нових COVID-випадків

В Україні продовжується карантин. Фото: колаж "Сьогодні"

За минулу добу, 24 листопада, в Україні зафіксовано 16 943 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1451, а медпрацівників – 304.

Про це повідомили у МОЗ.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 404 особи;

летальних випадків – 628;

одужало – 26 811 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 384 404 особи;

одужало – 2 852 452 особи;

летальних випадків – 83 541.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1688 випадків;

Вінницька область – 810 випадків;

Волинська область – 492 випадки;

Дніпропетровська область – 893 випадки;

Донецька область – 924 випадки;

Житомирська область – 707 випадків;

Закарпатська область – 671 випадок;

Запорізька область – 1066 випадків;

Івано-Франківська область – 638 випадків;

Київська область – 719 випадків;

Кіровоградська область – 191 випадок;

Луганська область – 258 випадків;

Львівська область – 1048 випадків;

Миколаївська область – 442 випадки;

Одеська область – 644 випадки;

Полтавська область – 967 випадків;

Рівненська область – 659 випадків;

Сумська область – 534 випадки;

Тернопільська область – 339 випадків;

Харківська область – 728 випадків;

Херсонська область – 284 випадки;

Хмельницька область – 778 випадків;

Черкаська область – 523 випадки;

Чернівецька область – 235 випадків;

Чернігівська область – 705 випадків.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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