Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более тысячи новых случаев

В стране снова растет количество больных COVID-19. Фото: коллаж "Сегодня"

За сутки 21 августа в Украине зафиксировано 1003 новые подтвержденные случаи коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 45, медработников – 17), что на 729 случаев меньше, чем за прошлые сутки.

Об этом сообщает МОЗ.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 701 человек;

летальных случаев – 25;

выздоровели – 236 человек.

Статистика. Фото: МОЗ/Facebook

За сутки протестировано:

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методом ПЦР – 15850 человек,

методом ИФА – 2233 лица,

экспресс-тестами – 20019 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 2274561 человек;

выздоровели – 2200999 человек;

летальных случаев – 53 457;

проведения ПЦР-тестов – 11816619.

Как в Украине борются с новым штаммом

После того, как в стране обнаружили первые случаи "Дельты", украинские власти приняли новые меры.

Во Львове решили усилить карантинные ограничения. В городе будут тщательнее следить за соблюдением правил в заведениях питания, увеличат количество коек и количество вакцинаций до 5 тысяч в сутки.

В городе будут тщательнее следить за соблюдением правил в заведениях питания, увеличат количество коек и количество вакцинаций до 5 тысяч в сутки. Минздрав планирует обеспечить все области Украины ПЦР-системами, которые выявляют "Дельту", в ближайший месяц.

Также изменили правила пересечения границы.

Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач страны Игорь Кузин рассказал, когда в Украине ждать новую вспышку COVID-19.

Также напомним, штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется по территории Украины.