Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более тысячи новых случаев

В стране снова растет количество больных COVID-19. Фото: коллаж "Сегодня"
За сутки 21 августа в Украине зафиксировано 1003 новые подтвержденные случаи коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 45, медработников – 17), что на 729 случаев меньше, чем за прошлые сутки.
Об этом сообщает МОЗ.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 701 человек;
- летальных случаев – 25;
- выздоровели – 236 человек.
Статистика. Фото: МОЗ/Facebook
За сутки протестировано:
- методом ПЦР – 15850 человек,
- методом ИФА – 2233 лица,
- экспресс-тестами – 20019 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 2274561 человек;
- выздоровели – 2200999 человек;
- летальных случаев – 53 457;
- проведения ПЦР-тестов – 11816619.
Как в Украине борются с новым штаммом
После того, как в стране обнаружили первые случаи "Дельты", украинские власти приняли новые меры.
- Во Львове решили усилить карантинные ограничения. В городе будут тщательнее следить за соблюдением правил в заведениях питания, увеличат количество коек и количество вакцинаций до 5 тысяч в сутки.
- Минздрав планирует обеспечить все области Украины ПЦР-системами, которые выявляют "Дельту", в ближайший месяц.
- Также изменили правила пересечения границы.
Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач страны Игорь Кузин рассказал, когда в Украине ждать новую вспышку COVID-19.
Также напомним, штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется по территории Украины.