Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили еще более 10,5 тысячи новых больных

Количество новых случаев коронавируса продолжает расти. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 10 554 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 846, медработников – 197).

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 1 749 человек;

летальных исходов – 561;

выздоровело – 25 318 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 1646;

Винницкая область – 237;

Волынская область – 516;

Днепропетровская область – 393;

Донецкая область – 706;

Житомирская область – 77;

Закарпатская область – 368;

Запорожская область – 592;

Ивано-Франковская область – 167;

Киевская область – 694;

Кировоградская область – 178;

Луганская область – 224;

Львовская область – 467;

Николаевская область – 484;

Одесская область – 367;

Полтавская область – 875;

Ровенская область – 431;

Сумская область – 307;

Тернопольская область – 120;

Харьковская область – 344;

Херсонская область – 72;

Хмельницкая область – 276;

Черкасская область – 645;

Черновицкая область – 171;

Черниговская область – 197.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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