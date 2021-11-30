Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили еще более 10,5 тысячи новых больных

Количество новых случаев коронавируса продолжает расти. / Фото: Коллаж: Сегодня
За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 10 554 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 846, медработников – 197).
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 1 749 человек;
- летальных исходов – 561;
- выздоровело – 25 318 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 1646;
- Винницкая область – 237;
- Волынская область – 516;
- Днепропетровская область – 393;
- Донецкая область – 706;
- Житомирская область – 77;
- Закарпатская область – 368;
- Запорожская область – 592;
- Ивано-Франковская область – 167;
- Киевская область – 694;
- Кировоградская область – 178;
- Луганская область – 224;
- Львовская область – 467;
- Николаевская область – 484;
- Одесская область – 367;
- Полтавская область – 875;
- Ровенская область – 431;
- Сумская область – 307;
- Тернопольская область – 120;
- Харьковская область – 344;
- Херсонская область – 72;
- Хмельницкая область – 276;
- Черкасская область – 645;
- Черновицкая область – 171;
- Черниговская область – 197.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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