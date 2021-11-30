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Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили еще более 10,5 тысячи новых больных

Инна Собора
30 ноября, 08:17
В больницы с СOVID-19 за вчера попали 1 749 человек

Количество новых случаев коронавируса продолжает расти. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 10 554 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 846, медработников – 197).

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 1 749 человек;
  • летальных исходов – 561;
  • выздоровело – 25 318 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 1646;
  • Винницкая область – 237;
  • Волынская область – 516;
  • Днепропетровская область – 393;
  • Донецкая область – 706;
  • Житомирская область – 77;
  • Закарпатская область – 368;
  • Запорожская область – 592;
  • Ивано-Франковская область – 167;
  • Киевская область – 694;
  • Кировоградская область – 178;
  • Луганская область – 224;
  • Львовская область – 467;
  • Николаевская область – 484;
  • Одесская область – 367;
  • Полтавская область – 875;
  • Ровенская область – 431;
  • Сумская область – 307;
  • Тернопольская область – 120;
  • Харьковская область – 344;
  • Херсонская область – 72;
  • Хмельницкая область – 276;
  • Черкасская область – 645;
  • Черновицкая область – 171;
  • Черниговская область – 197.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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