Резкий спад. За сутки в Украине подтвердили менее 6 тысяч новых больных COVID-19

За сутки 28 ноября в Украине зафиксировано 5 804 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 530, медработников – 72).
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализированы – 2 082 человека;
- летальных исходов – 297;
- выздоровели – 10 477.
Вакцинировались против коронавируса 93 970 человек. Одну дозу получили 31 069 человек, полностью иммунизированы – 62 901 человек.
Количество зараженных в регионах в сутки
- г. Киев – 431 случай;
- Винницкая область – 373 случая;
- Волынская область – 303 случаев;
- Днепропетровская область – 473 случаев;
- Донецкая область – 457 случаев;
- Житомирская область – 310 случаев;
- Закарпатская область – 150 случаев;
- Запорожская область – 334 случая;
- Ивано-Франковская область – 146 случаев;
- Киевская область – 295 случаев;
- Кировоградская область – 145 случаев;
- Луганская область – 25 случаев;
- Львовская область – 203 случая;
- Николаевская область – 401 случай;
- Одесская область – 303 случая;
- Полтавская область – 232 случаев;
- Ровенская область – 109 случаев;
- Сумская область – 58 случаев;
- Тернопольская область – 158 случаев;
- Харьковская область – 235 случаев;
- Херсонская область – 64 случая;
- Хмельницкая область – 122 случаев;
- Черкасская область – 236 случаев;
- Черновицкая область – 108 случаев;
- Черниговская область – 133 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Раньше мы писали:
- Украинский доктор, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский рассказал, защищает ли вакцинация от COVID-19 от нового штамма коронавируса "Омикрон".
- У кого чаще всего мутирует коронавирус – доктор Комаровский ответил.