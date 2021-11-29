Резкий спад. За сутки в Украине подтвердили менее 6 тысяч новых больных COVID-19

Меньше всего новых случаев в Луганской области – лишь 25

Количество COVID-случаев за выходные уменьшилось. / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 28 ноября в Украине зафиксировано 5 804 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 530, медработников – 72).

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Реклама

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2 082 человека;

летальных исходов – 297;

выздоровели – 10 477.

Вакцинировались против коронавируса 93 970 человек. Одну дозу получили 31 069 человек, полностью иммунизированы – 62 901 человек.

Количество зараженных в регионах в сутки

г. Киев – 431 случай;

Винницкая область – 373 случая;

Волынская область – 303 случаев;

Днепропетровская область – 473 случаев;

Донецкая область – 457 случаев;

Житомирская область – 310 случаев;

Закарпатская область – 150 случаев;

Запорожская область – 334 случая;

Ивано-Франковская область – 146 случаев;

Киевская область – 295 случаев;

Кировоградская область – 145 случаев;

Луганская область – 25 случаев;

Львовская область – 203 случая;

Николаевская область – 401 случай;

Одесская область – 303 случая;

Полтавская область – 232 случаев;

Ровенская область – 109 случаев;

Сумская область – 58 случаев;

Тернопольская область – 158 случаев;

Харьковская область – 235 случаев;

Херсонская область – 64 случая;

Хмельницкая область – 122 случаев;

Черкасская область – 236 случаев;

Черновицкая область – 108 случаев;

Черниговская область – 133 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Реклама

Раньше мы писали: