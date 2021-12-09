Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили еще более 12 тысяч новых больных

Количество новых случаев коронавируса продолжает расти. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 8 декабря, в Украине зафиксировано 12 376 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, что на 3 тысячи больше, чем за предыдущие сутки.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 2 449 человек;

летальных исходов – 465;

поправилось – 24 547 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 1198;

Винницкая область – 488;

Волынская область – 493;

Днепропетровская область – 471;

Донецкая область – 547;

Житомирская область – 640;

Закарпатская область – 503;

Запорожская область – 570;

Ивано-Франковская область – 529;

Киевская область – 484;

Кировоградская область – 139;

Луганская область – 146;

Львовская область – 745;

Николаевская область – 359;

Одесская область – 1232;

Полтавская область – 537;

Ровенская область – 346;

Сумская область – 288;

Тернопольская область – 306;

Харьковская область – 566;

Херсонская область – 137;

Хмельницкая область – 538;

Черкасская область – 496;

Черновицкая область – 155;

Черниговская область – 436.

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