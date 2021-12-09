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Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили еще более 12 тысяч новых больных

Инна Собора
9 декабря, 08:13
Среди них более тысячи детей и почти 200 медработников

Количество новых случаев коронавируса продолжает расти. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 8 декабря, в Украине зафиксировано 12 376 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, что на 3 тысячи больше, чем за предыдущие сутки.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 2 449 человек;
  • летальных исходов – 465;
  • поправилось – 24 547 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 1198;
  • Винницкая область – 488;
  • Волынская область – 493;
  • Днепропетровская область – 471;
  • Донецкая область – 547;
  • Житомирская область – 640;
  • Закарпатская область – 503;
  • Запорожская область – 570;
  • Ивано-Франковская область – 529;
  • Киевская область – 484;
  • Кировоградская область – 139;
  • Луганская область – 146;
  • Львовская область – 745;
  • Николаевская область – 359;
  • Одесская область – 1232;
  • Полтавская область – 537;
  • Ровенская область – 346;
  • Сумская область – 288;
  • Тернопольская область – 306;
  • Харьковская область – 566;
  • Херсонская область – 137;
  • Хмельницкая область – 538;
  • Черкасская область – 496;
  • Черновицкая область – 155;
  • Черниговская область – 436.

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