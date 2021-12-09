Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили еще более 12 тысяч новых больных

Количество новых случаев коронавируса продолжает расти. / Фото: Коллаж: Сегодня
За прошедшие сутки, 8 декабря, в Украине зафиксировано 12 376 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, что на 3 тысячи больше, чем за предыдущие сутки.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2 449 человек;
- летальных исходов – 465;
- поправилось – 24 547 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 1198;
- Винницкая область – 488;
- Волынская область – 493;
- Днепропетровская область – 471;
- Донецкая область – 547;
- Житомирская область – 640;
- Закарпатская область – 503;
- Запорожская область – 570;
- Ивано-Франковская область – 529;
- Киевская область – 484;
- Кировоградская область – 139;
- Луганская область – 146;
- Львовская область – 745;
- Николаевская область – 359;
- Одесская область – 1232;
- Полтавская область – 537;
- Ровенская область – 346;
- Сумская область – 288;
- Тернопольская область – 306;
- Харьковская область – 566;
- Херсонская область – 137;
- Хмельницкая область – 538;
- Черкасская область – 496;
- Черновицкая область – 155;
- Черниговская область – 436.
Раньше мы писали:
- По состоянию на 8 декабря в Запорожской области улучшились показатели заболеваемости коронавирусом. Так, регион вскоре может перейти в желтую карантинную зону.
- С 9 декабря вступают в силу изменения в Приказ Минздрава о расширении перечня профессий, для которых прививка против COVID-19 является обязательной.