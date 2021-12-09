Коронавірус в Україні. За добу виявили ще понад 12 тисяч нових хворих

Кількість нових випадків коронавірусу продовжує зростати / Фото: Колаж: Сьогодні
Протягом минулої доби, 8 грудня, в Україні зафіксовано 12 376 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що на 3 тисячі більше, ніж попередньої доби.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2449 людей;
- летальних випадків – 465;
- одужало – 24 547 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1198;
- Вінницька область – 488;
- Волинська область – 493;
- Дніпропетровська область – 471;
- Донецька область – 547;
- Житомирська область – 640;
- Закарпатська область – 503;
- Запорізька область – 570;
- Івано-Франківська область – 529;
- Київська область – 484;
- Кіровоградська область – 139;
- Луганська область – 146;
- Львівська область – 745;
- Миколаївська область – 359;
- Одеська область – 1232;
- Полтавська область – 537;
- Рівненська область – 346;
- Сумська область – 288;
- Тернопільська область – 306;
- Харківська область – 566;
- Херсонська область – 137;
- Хмельницька область – 538;
- Черкаська область – 496;
- Чернівецька область – 155;
- Чернігівська область – 436.
Раніше ми писали:
- Станом на 8 грудня у Запорізькій області поліпшилися показники захворюваності на коронавірус. Так, регіон невдовзі може перейти до "жовтої" карантинної зони.
- З 9 грудня набирають чинності зміни до Наказу МОЗ щодо розширення переліку професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов'язковим.