Коронавірус в Україні. За добу виявили ще понад 12 тисяч нових хворих

Кількість нових випадків коронавірусу продовжує зростати / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом минулої доби, 8 грудня, в Україні зафіксовано 12 376 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що на 3 тисячі більше, ніж попередньої доби.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2449 людей;

летальних випадків – 465;

одужало – 24 547 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1198;

Вінницька область – 488;

Волинська область – 493;

Дніпропетровська область – 471;

Донецька область – 547;

Житомирська область – 640;

Закарпатська область – 503;

Запорізька область – 570;

Івано-Франківська область – 529;

Київська область – 484;

Кіровоградська область – 139;

Луганська область – 146;

Львівська область – 745;

Миколаївська область – 359;

Одеська область – 1232;

Полтавська область – 537;

Рівненська область – 346;

Сумська область – 288;

Тернопільська область – 306;

Харківська область – 566;

Херсонська область – 137;

Хмельницька область – 538;

Черкаська область – 496;

Чернівецька область – 155;

Чернігівська область – 436.

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