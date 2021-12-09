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Коронавірус в Україні. За добу виявили ще понад 12 тисяч нових хворих

Інна Собора
9 грудня, 08:13
Серед них більше тисячі дітей та майже 200 медпрацівників

Кількість нових випадків коронавірусу продовжує зростати / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом минулої доби, 8 грудня, в Україні зафіксовано 12 376 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що на 3 тисячі більше, ніж попередньої доби.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2449 людей;
  • летальних випадків – 465;
  • одужало – 24 547 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1198;
  • Вінницька область – 488;
  • Волинська область – 493;
  • Дніпропетровська область – 471;
  • Донецька область – 547;
  • Житомирська область – 640;
  • Закарпатська область – 503;
  • Запорізька область – 570;
  • Івано-Франківська область – 529;
  • Київська область – 484;
  • Кіровоградська область – 139;
  • Луганська область – 146;
  • Львівська область – 745;
  • Миколаївська область – 359;
  • Одеська область – 1232;
  • Полтавська область – 537;
  • Рівненська область – 346;
  • Сумська область – 288;
  • Тернопільська область – 306;
  • Харківська область – 566;
  • Херсонська область – 137;
  • Хмельницька область – 538;
  • Черкаська область – 496;
  • Чернівецька область – 155;
  • Чернігівська область – 436.

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