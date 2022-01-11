Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Последние новости Украины

Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили еще более 5 тысяч новых больных

Инна Собора
11 января, 08:13
Больше всего новых подтвержденных случаев в Киеве – почти 1200

Количество случаев снова начало расти. / Фото: Коллаж: Сегодня

За минувшие сутки, 10 января, в Украине зафиксировано 5429 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 306, медработников – 168).

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Реклама

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 915 человек;
  • летальных исходов – 219;
  • выздоровело – 7761 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 1192;
  • Винницкая область – 203;
  • Волынская область – 98;
  • Днепропетровская область – 150;
  • Донецкая область – 288;
  • Житомирская область – 40;
  • Закарпатская область – 157;
  • Запорожская область – 179;
  • Ивано-Франковская область – 159;
  • Киевская область – 259;
  • Кировоградская область – 49;
  • Луганская область – 151;
  • Львовская область – 195;
  • Николаевская область – 114;
  • Одесская область – 266;
  • Полтавская область – 440;
  • Ровенская область – 145;
  • Сумская область – 162;
  • Тернопольская область – 104;
  • Харьковская область – 309;
  • Херсонская область – 75;
  • Хмельницкая область – 209;
  • Черкасская область – 192;
  • Черновицкая область – 158;
  • Черниговская область – 135.

Появление нового опасного штамма

В Украине пока не обнаружили штамма коронавируса "Дельтакрон". Как известно, по одним данным, данный штамм – микс из "Дельты" и "Омикрона", по другим – это якобы вообще фейк.

Начиная с 19 декабря профильным специалистам не передавали на анализ образцы. Именно поэтому сложно говорить о наличии этого штамма.

Реклама

"Но очевиден тот факт, что вирус мутирует, и существуют неназванные варианты. К концу ноября в Украине доминировал штамм "Дельта". Также среди предоставленных нам образцов мы не находили никаких уникальных", – рассказали новостям "Сегодня" в НАН.

Ранее мы писали: