Коронавірус в Україні. За добу виявили ще понад 5 тисяч нових хворих

Кількість випадків знову почала зростати. / Фото: Колаж: Сьогодні

За минулу добу, 10 січня, в Україні зафіксовано 5429 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 306, медпрацівників – 168).

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Також за минулу добу:

госпіталізованы – 915 осіб;

летальних випадків – 219;

одужали – 7761 особа.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1192;

Вінницька область – 203;

Волинська область – 98;

Дніпропетровська область – 150;

Донецька область – 288;

Житомирська область – 40;

Закарпатська область – 157;

Запорізька область – 179;

Івано-Франківська область – 159;

Київська область – 259;

Кіровоградська область – 49;

Луганська область – 151;

Львівська область – 195;

Миколаївська область – 114;

Одеська область – 266;

Полтавська область – 440;

Рівненська область – 145;

Сумська область – 162;

Тернопільська область – 104;

Харківська область – 309;

Херсонська область – 75;

Хмельницька область – 209;

Черкаська область – 192;

Чернівецька область – 158;

Чернігівська область – 135.

Поява нового небезпечного штаму

В Україні поки що не виявили штаму коронавірусу "Дельтакрон". Як відомо, за одними даними, цей штам – мікс з "Дельти" та "Омікрону", за іншими – це нібито взагалі фейк.

Починаючи з 19 грудня профільним спеціалістам не передавали на аналіз зразки. Саме тому наразі складно говорити про наявність цього штаму.

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"Але очевидним є той факт, що вірус мутує, і є безліч неназваних варіантів. На кінець листопада в Україні домінував штам "Дельта". Також серед наданих нам зразків ми не знаходили жодних унікальних", – розповіли новинам "Сьогодні" в НАН.

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