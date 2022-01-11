Коронавірус в Україні. За добу виявили ще понад 5 тисяч нових хворих

Кількість випадків знову почала зростати. / Фото: Колаж: Сьогодні
За минулу добу, 10 січня, в Україні зафіксовано 5429 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 306, медпрацівників – 168).
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізованы – 915 осіб;
- летальних випадків – 219;
- одужали – 7761 особа.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1192;
- Вінницька область – 203;
- Волинська область – 98;
- Дніпропетровська область – 150;
- Донецька область – 288;
- Житомирська область – 40;
- Закарпатська область – 157;
- Запорізька область – 179;
- Івано-Франківська область – 159;
- Київська область – 259;
- Кіровоградська область – 49;
- Луганська область – 151;
- Львівська область – 195;
- Миколаївська область – 114;
- Одеська область – 266;
- Полтавська область – 440;
- Рівненська область – 145;
- Сумська область – 162;
- Тернопільська область – 104;
- Харківська область – 309;
- Херсонська область – 75;
- Хмельницька область – 209;
- Черкаська область – 192;
- Чернівецька область – 158;
- Чернігівська область – 135.
Поява нового небезпечного штаму
В Україні поки що не виявили штаму коронавірусу "Дельтакрон". Як відомо, за одними даними, цей штам – мікс з "Дельти" та "Омікрону", за іншими – це нібито взагалі фейк.
Починаючи з 19 грудня профільним спеціалістам не передавали на аналіз зразки. Саме тому наразі складно говорити про наявність цього штаму.
"Але очевидним є той факт, що вірус мутує, і є безліч неназваних варіантів. На кінець листопада в Україні домінував штам "Дельта". Також серед наданих нам зразків ми не знаходили жодних унікальних", – розповіли новинам "Сьогодні" в НАН.
Раніше ми писали:
- На ранок 10 січня в Україні змінився список карантинних зон. З'явилися дві "помаранчеві зони".
- В Україні запустили вакцинацію бустерною дозою, хоча експерти й наголошують, що це потрібно було зробити на 2-3 місяці раніше.