Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили еще почти 11 тыс. новых больных

Украина переживает пик заболеваемости COVID-19. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 14 ноября, в Украине подтвердили коронавирус еще у 10 802 человек. Среди них 764 ребенка и 132 медработника.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Также за минувшие сутки: госпитализированы – 2798 человек, умерли – 442, выздоровели – 11 219. За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 228 441 человек

поправилось – 2 642 459,

летальных исходов – 77 147,

проведено ПЦР-тестирование – 15 246 974.

Количество зараженных в регионах в сутки:

г. Киев – 449 случаев;

Винницкая область – 608 случаев;

Волынская область – 359 случаев;

Днепропетровская область – 987 случаев;

Донецкая область – 542 случая;

Житомирская область – 380 случаев;

Закарпатская область – 191 случай;

Запорожская область – 737 случаев;

Ивано-Франковская область – 305 случаев;

Киевская область – 420 случаев;

Кировоградская область – 91 случай;

Луганская область – 49 случаев;

Львовская область – 537 случаев;

Николаевская область – 844 случая;

Одесская область – 901 случай;

Полтавская область – 559 случаев;

Ровенская область – 184 случая;

Сумская область – 306 случаев;

Тернопольская область – 224 случая;

Харьковская область – 829 случаев;

Херсонская область – 135 случаев;

Хмельницкая область – 314 случаев;

Черкасская область – 359 случаев;

Черновицкая область – 159 случаев;

Черниговская область – 333 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

После COVID-19 бывает повторная пневмония

После тяжелого коронавируса через 10-14 дней часто бывает повторное воспаление легких, но это не повторный ковид.

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Доктор одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий назвал признаки того, что у вас снова воспаление легких, – поднимается температура, может появиться кашель и потливость.

"Из анализов стоит сделать общий анализ крови, где на этот раз у вас может быть увеличение общего количества лейкоцитов и увеличение нейтрофильных гранулоцитов (сдвиг формулы крови влево), а также сделать ЦРП (ц-реактивный протеин или ц-реактивный белок) – данный показатель обычно поднимается выше нормы в пару раз", – написал доктор в Facebook.

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