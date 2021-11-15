Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили еще почти 11 тыс. новых больных

Украина переживает пик заболеваемости COVID-19. / Фото: Коллаж: Сегодня
За прошедшие сутки, 14 ноября, в Украине подтвердили коронавирус еще у 10 802 человек. Среди них 764 ребенка и 132 медработника.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Также за минувшие сутки: госпитализированы – 2798 человек, умерли – 442, выздоровели – 11 219. За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 228 441 человек
- поправилось – 2 642 459,
- летальных исходов – 77 147,
- проведено ПЦР-тестирование – 15 246 974.
Количество зараженных в регионах в сутки:
- г. Киев – 449 случаев;
- Винницкая область – 608 случаев;
- Волынская область – 359 случаев;
- Днепропетровская область – 987 случаев;
- Донецкая область – 542 случая;
- Житомирская область – 380 случаев;
- Закарпатская область – 191 случай;
- Запорожская область – 737 случаев;
- Ивано-Франковская область – 305 случаев;
- Киевская область – 420 случаев;
- Кировоградская область – 91 случай;
- Луганская область – 49 случаев;
- Львовская область – 537 случаев;
- Николаевская область – 844 случая;
- Одесская область – 901 случай;
- Полтавская область – 559 случаев;
- Ровенская область – 184 случая;
- Сумская область – 306 случаев;
- Тернопольская область – 224 случая;
- Харьковская область – 829 случаев;
- Херсонская область – 135 случаев;
- Хмельницкая область – 314 случаев;
- Черкасская область – 359 случаев;
- Черновицкая область – 159 случаев;
- Черниговская область – 333 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
После COVID-19 бывает повторная пневмония
После тяжелого коронавируса через 10-14 дней часто бывает повторное воспаление легких, но это не повторный ковид.
Доктор одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий назвал признаки того, что у вас снова воспаление легких, – поднимается температура, может появиться кашель и потливость.
"Из анализов стоит сделать общий анализ крови, где на этот раз у вас может быть увеличение общего количества лейкоцитов и увеличение нейтрофильных гранулоцитов (сдвиг формулы крови влево), а также сделать ЦРП (ц-реактивный протеин или ц-реактивный белок) – данный показатель обычно поднимается выше нормы в пару раз", – написал доктор в Facebook.
Раньше мы писали:
- В Украине за последнюю неделю зафиксировано более 140 тысяч новых случаев коронавируса. Сайт "Сегодня" подвел итоги недели.
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