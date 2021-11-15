Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Последние новости Украины

Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили еще почти 11 тыс. новых больных

Инна Собора
15 ноября, 08:19
Больше новых подтвержденных случаев в Одесской и Днепропетровской областях

Украина переживает пик заболеваемости COVID-19. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 14 ноября, в Украине подтвердили коронавирус еще у 10 802 человек. Среди них 764 ребенка и 132 медработника.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Реклама

Также за минувшие сутки: госпитализированы – 2798 человек, умерли – 442, выздоровели – 11 219. За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 228 441 человек
  • поправилось – 2 642 459,
  • летальных исходов – 77 147,
  • проведено ПЦР-тестирование – 15 246 974.

Количество зараженных в регионах в сутки:

  • г. Киев – 449 случаев;
  • Винницкая область – 608 случаев;
  • Волынская область – 359 случаев;
  • Днепропетровская область – 987 случаев;
  • Донецкая область – 542 случая;
  • Житомирская область – 380 случаев;
  • Закарпатская область – 191 случай;
  • Запорожская область – 737 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 305 случаев;
  • Киевская область – 420 случаев;
  • Кировоградская область – 91 случай;
  • Луганская область – 49 случаев;
  • Львовская область – 537 случаев;
  • Николаевская область – 844 случая;
  • Одесская область – 901 случай;
  • Полтавская область – 559 случаев;
  • Ровенская область – 184 случая;
  • Сумская область – 306 случаев;
  • Тернопольская область – 224 случая;
  • Харьковская область – 829 случаев;
  • Херсонская область – 135 случаев;
  • Хмельницкая область – 314 случаев;
  • Черкасская область – 359 случаев;
  • Черновицкая область – 159 случаев;
  • Черниговская область – 333 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

После COVID-19 бывает повторная пневмония

После тяжелого коронавируса через 10-14 дней часто бывает повторное воспаление легких, но это не повторный ковид.

Реклама

Доктор одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий назвал признаки того, что у вас снова воспаление легких, – поднимается температура, может появиться кашель и потливость.

"Из анализов стоит сделать общий анализ крови, где на этот раз у вас может быть увеличение общего количества лейкоцитов и увеличение нейтрофильных гранулоцитов (сдвиг формулы крови влево), а также сделать ЦРП (ц-реактивный протеин или ц-реактивный белок) – данный показатель обычно поднимается выше нормы в пару раз", – написал доктор в Facebook.

Раньше мы писали:

  • В Украине за последнюю неделю зафиксировано более 140 тысяч новых случаев коронавируса. Сайт "Сегодня" подвел итоги недели.

  • Как не перепутать грипп и COVID-19? Что общего и отличного между двумя вирусными инфекциями.

    Реклама