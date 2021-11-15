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Коронавірус в Україні. За добу виявили ще майже 11 тис. нових хворих

Інна Собора
15 листопада, 08:19
Найбільше нових підтверджених випадків у Одеській та Дніпропетровській областях

Україна переживає пік захворюваності на COVID-19. / Фото: Колаж: Сьогодні

За минулу добу, 14 листопада, в Україні підтвердили коронавірус ще у 10 802 осіб. Серед них 764 дитини та 132 медпрацівники.

Про це свідчать дані МОЗ.

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Також за минулу добу: госпіталізовано – 2798 осіб, померли – 442, одужали – 11 219. За весь час пандемії в Україні:

  • захворіла – 3 228 441 особа,
  • одужали – 2 642 459,
  • летальних випадків – 77 147,
  • проведено ПЛР-тестувань – 15 246 974.

Кількість заражених в регіонах за добу:

  • м. Київ – 449 випадків;
  • Вінницька область – 608 випадків;
  • Волинська область – 359 випадки;
  • Дніпропетровська область – 987 випадків;
  • Донецька область – 542 випадки;
  • Житомирська область – 380 випадки;
  • Закарпатська область – 191 випадок;
  • Запорізька область – 737 випадків;
  • Івано-Франківська область – 305 випадків;
  • Київська область – 420 випадків;
  • Кіровоградська область – 91 випадок;
  • Луганська область – 49 випадків;
  • Львівська область – 537 випадків;
  • Миколаївська область – 844 випадки;
  • Одеська область – 901 випадок;
  • Полтавська область – 559 випадків;
  • Рівненська область – 184 випадки;
  • Сумська область – 306 випадків;
  • Тернопільська область – 224 випадки;
  • Харківська область – 829 випадків;
  • Херсонська область – 135 випадків;
  • Хмельницька область – 314 випадків;
  • Черкаська область – 359 випадків;
  • Чернівецька область – 159 випадків;
  • Чернігівська область – 333 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Після COVID-19 буває повторна пневмонія

Після важкого коронавірусу через 10-14 днів часто буває повторне запалення легень, але це не повторний ковід.

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лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький назвав ознаки того, що у вас знову запалення легень, – піднімається температура, може з'явитися кашель та пітливість.

"З аналізів варто зробити загальний аналіз крові, де цього разу у вас може бути збільшення загальної кількості лейкоцитів та збільшення нейтрофільних гранулоцитів (зсув формули крові вліво), а також зробити ЦРП (ц-реактивний протеїн або ц-реактивний білок) – цей показник зазвичай піднімається вище норми в кілька разів", – написав лікар в Facebook.

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