Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 14 тис. заражених

За весь час пандемії коронавірусу в Україні померло 76 705 людей

91,1% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 13 листопада в Україні зафіксовано 14 490 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1069, медпрацівників – 135).

Про це пише прес-служба МОЗ.

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Минулої доби госпіталізували 4 881 людину, крім цього, зафіксували 403 летальних випадків. Одужали 11 146 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 217 639 людей, а одужало 2 631 240 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1630), Харківській (1050), Запорізькій (1029), Одеській (979) і Донецькій (793) областях.

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Кількість заражених в регіонах за добу:

м. Київ – 447 випадків;

Вінницька область – 525 випадків;

Волинська область – 293 випадки;

Дніпропетровська область – 1630 випадків;

Донецька область – 793 випадки;

Житомирська область – 542 випадки;

Закарпатська область – 313 випадків;

Запорізька область – 1029 випадків;

Івано-Франківська область – 511 випадків;

Київська область – 533 випадки;

Кіровоградська область – 139 випадків;

Луганська область – 83 випадки;

Львівська область – 535 випадків;

Миколаївська область – 724 випадки;

Одеська область – 979 випадків;

Полтавська область – 709 випадків;

Рівненська область – 377 випадків;

Сумська область – 619 випадків;

Тернопільська область – 393 випадки;

Харківська область – 1050 випадків;

Херсонська область – 259 випадків;

Хмельницька область – 646 випадків;

Черкаська область – 371 випадок;

Чернівецька область – 205 випадків;

Чернігівська область – 785 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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