Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🇪🇺 Червона зона ЄС ⚠ Кат Палич 📲 Операція Цифровізація
СЬОГОДНІ Новини України

Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 14 тис. заражених

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
14 листопада, 08:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За весь час пандемії коронавірусу в Україні померло 76 705 людей
91,1% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані
91,1% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 13 листопада в Україні зафіксовано 14 490 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1069, медпрацівників – 135).

Про це пише прес-служба МОЗ.

Реклама

Минулої доби госпіталізували 4 881 людину, крім цього, зафіксували 403 летальних випадків. Одужали 11 146 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 217 639 людей, а одужало 2 631 240 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1630), Харківській (1050), Запорізькій (1029), Одеській (979) і Донецькій (793) областях.

Реклама

Кількість заражених в регіонах за добу:

  • м. Київ – 447 випадків;
  • Вінницька область – 525 випадків;
  • Волинська область – 293 випадки;
  • Дніпропетровська область – 1630 випадків;
  • Донецька область – 793 випадки;
  • Житомирська область – 542 випадки;
  • Закарпатська область – 313 випадків;
  • Запорізька область – 1029 випадків;
  • Івано-Франківська область – 511 випадків;
  • Київська область – 533 випадки;
  • Кіровоградська область – 139 випадків;
  • Луганська область – 83 випадки;
  • Львівська область – 535 випадків;
  • Миколаївська область – 724 випадки;
  • Одеська область – 979 випадків;
  • Полтавська область – 709 випадків;
  • Рівненська область – 377 випадків;
  • Сумська область – 619 випадків;
  • Тернопільська область – 393 випадки;
  • Харківська область – 1050 випадків;
  • Херсонська область – 259 випадків;
  • Хмельницька область – 646 випадків;
  • Черкаська область – 371 випадок;
  • Чернівецька область – 205 випадків;
  • Чернігівська область – 785 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний оглядач Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Дивіться! У Карпатах зустріли справжній зимовий світанок

Детальніше
Stop Fake
Вакцинація не підвищує імунітет від COVID-19?
Дізнатись правду
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Реальна містика 🎃
Щоденник незалежності 🇺🇦

14 листопада 1991. Президія Верховної Ради України схвалила постанову щодо роз’яснювальної роботи тимчасової комісії з питань Всеукраїнського референдуму.

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

145 135

захворіло за тиждень в Україні

-5%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.1

Російський рубль (₽)

0.367

Євро (€)

29.91

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти