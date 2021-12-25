Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 5 тыс. новых случаев заражения

В Украине зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 24 декабря в Украине обнаружили 5 276 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 378, медработников – 90).

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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Также за прошлые сутки госпитализировали 1689 человек, а умерли 268 человек. Кроме этого, выздоровели 15 639 человек.

За все время пандемии в Украине проведено 16 656 395 ПЦР-тестирований.

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Вакцинация населения

117 222 человека вакцинировано против COVID-19 за сутки. Первую дозу получили 37 505 человек, полностью иммунизированы – 78 821 человек, дополнительную дозу получили 529 человек, ревакцинальную дозу – 367 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 14 563 975 человек, из них получили первую дозу – 14 563 973 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 352 303 человека, получили дополнительную дозу – 1 811 человек, ревакцинальную дозу – 367 человек.

В общей сложности проведено 27 918 454 прививки.

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