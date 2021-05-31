Коронавирус в Украине. Темпы заболеваемости резко снизились (статистика)

В Украине снизился суточный прирост новых пациентов с коронавирусом – новые данные

В Украине за последние сутки, 30 мая, выявили 1022 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 681 случай меньше, чем за предыдущие сутки.

Об этом сообщили в СНБО.

Всего инфекцию подтвердили у 2 202 494 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 64 украинца (всего – 50 536). Вылечить удалось 2 041 082 инфицированных (4 934 – за последние сутки).

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Напомним, Украина запускает COVID-паспорта. СOVID-сертификаты будут давать украинцам определенные бонусы – в первую очередь возможность путешествовать и работать в других странах.

Также отметим, в Министерстве здравоохранения Украины назвали побочные эффекты, на которые жалуются украинцы после вакцинации от коронавируса. Чаще всего это повышение температуры, усталость, общая слабость, лихорадка, отек суставов и бессонница.