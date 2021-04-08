Космическое государство. "Отец" первого полета на Луну жил под чужим именем

К 60-летию первого полета человека в космическое пространство сайт "Сегодня" завершает собственную многоступенчатую "ракету" – серию публикаций, посвященную тем пионерам космонавтики, которые имеют украинские корни. Напомним, что героями первых серий нашего космически-публицистического сериала стали:
- академик Владимир Челомей, создавший, кроме прочего, шпионский спутник-истребитель;
- конструктор ракет Георгий Лангемак, который придумал сам термин "космонавтика";
- профессор Аркадий Мелуа – участник советского проекта колонизации Луны и создания долговременной лунной базы;
- Роберта Линн Бондар, первая канадская женщина-астронавт украинского происхождения и первый врач-невролог, побывавший в космосе.
- одессит Валентин Глушко – "отец" космических двигателей, работающих на жидкостном топливе.
Наш сегодняшний герой Александр Шаргей — еще одна трагическая фигура советской истории, чьи работы, как и разработки Георгия Лангемака, были оценены много позже смерти автора. В тридцатых годах, еще до разгрома Реактивного НИИ (НИИ №3), ученый получил предложение Сергея Королева о сотрудничестве, но был вынужден ответить отказом – он жил под чужой фамилией и по фальшивым документам. Но пройдет полвека, и его расчеты оптимальной траектории полета к Луне будут использованы Национальным космическим агентством США NASA в лунной программе Appolo.
Под чужим именем
Александр Игнатьевич Шаргей родился в 1897 году в Полтаве. В его жилах текла еврейская кровь по отцу и шведская – по матери. Прадед Шаргея, Антон Андреевич Шлиппенбах, был участником Отечественной войны 1812 года, пишет В. К. Малиновский в работе "Некоторые штрихи к биографии А.И. Шаргея (Ю. В. Кондратюка)".
Он рано потерял родителей, после мобилизации на Первую мировую войну воевал в звании прапорщика, а затем дважды дезертировал – сперва с Кавказского фронта, а затем из рядов Белой армии. После неудачного побега за границу в 1921 году получил фальшивые документы на имя уроженца Луцка Юрия Васильевича Кондратюка и уехал как можно дальше от родных мест, где его могли узнать — сперва на Кубань и Северный Кавказ, а затем в Сибирь. Чужую фамилию Шаргей будет носить до самого конца.
Одна из многочисленных легенд, окружающих биографию ученого, утверждает, что Шаргей взял фамилию убитого им человека. Согласно другой легенде, Шаргей попал во время Второй мировой в плен, работал вместе с создателем "оружия возмездия", ракет ФАУ, Вернером фон Брауном на легендарном ракетном полигоне Пенемюнде, а после войны "всплыл" за океаном под личиной Джона Корнелиуса Хуболта, одного из руководителей программы Appolo. Конечно же, это не так. Умерший в 2014 году в 95-летнем возрасте Хуболт не скрывал, что использовал в своей работе книги Шаргея и пионера немецкого ракетостроения Германа Юлиуса Оберта.
В самой красивой байке из тех, которые окружают биографию Шаргея, утверждается, что первый вариант книги "Тем, кто будет читать, чтобы строить", в которой молодой ученый описал четырехступенчатую ракету с камерами сгорания двигателя, в которой форсунки расположены в шахматном порядке, и т.д., создавался в Киеве летом 1919 года, когда власть в городе переходила из рук в руки. Якобы известен даже адрес – ул. Гоголевская, 15, где Шаргей скрывался у товарища по гимназии Николая Скрыньки.
"Только в шестидесятых я узнал, что Шаргей был крупным ученым"
В действительности биография Шаргея была намного прозаичнее и короче. Ученый жил в безвестности, под ежечасным гнетом страха перед разоблачением, отчего Шаргею пришлось отказаться от дела, которое могло бы стать главным поприщем его жизни – строительства ракет. В 1930 году он был осужден на три года лагерей за "вредительство", где работал в "шарашке", как называли конструкторские бюро и научные лаборатории, где под надзором НКВД трудились осужденные ученые.
После возвращения из лагерей Шаргею, казалось бы, улыбнулась удача: он возглавил проект строительства большой ветроэлектростанции в Крыму, который к 1938 году был свернут по указанию "свыше". Неудивительно, что потомкам хотелось "расцветить" биографию ученого, полную личных потерь и профессиональных неудач.
6 июля 1941 года Шаргей записался в народное ополчение, и уже на следующий день отправился связистом на фронт. Официально ученый считается пропавшим без вести, но более поздние свидетельства указывают на то, что Шаргей погиб в феврале 1942-го.
"Я укорял себя в том, что зная о Кондратюке, как о талантливом теоретике космонавтики, ничего не предпринял для отозвания его с фронта, — писал действительный член Академии космонавтики К. Э. Циолковского Борис Романенко в книге "Юрий Васильевич Кондратюк". — В начале 1944 г. я был демобилизован из армии и занялся поисково-исследовательской работой, касающейся Кондратюка... Позднее мне удалось встретиться с полковником в отставке Дергуновым Сергеем Кирилловичем, который 10 сентября 1990 г. в своем рапорте в военкомат Киевского района г. Москвы сообщил о том, что он проходил в действующей армии службу... вместе с Ю. В. Кондратюком. В медсанбате С. К. Дергунов узнал о том, что в феврале 1942 г. Кондратюк погиб в бою. Как пишет в своем рапорте Дергунов, он только в 60-е годы узнал, что Кондратюк был крупным ученым в области космонавтики".
В своих работах Шаргей предлагал использовать такие инновационные решения в области ракетостроения:
- сопротивление атмосферы для торможения ракеты при спуске с целью экономии топлива;
- гравитационное поле встречных небесных тел для дополнительного разгона или торможения космического аппарата при полете в Солнечной системе ("пертурбационный маневр");
- солнечную энергию для питания бортовых систем космических аппаратов;
- при полетах к другим планетам выводить корабль на орбиту искусственного спутника, а для посадки на них человека и возвращения на корабль применить небольшой взлетно-посадочный модуль (собственно, это предложение и было реализовано агентством NASA).
Именно за океаном первыми по достоинству оценили вклад украинского ученого в космонавтику. Имя Шаргея-Кондратюка внесено в зал славы музея NASA в Аламагордо (Нью-Мехико, США), в его честь назван кратер на обратной стороне Луны.
Напомним, что 6 апреля NASA провело успешное испытание по приводнению капсулы корабля Orion, предназначенного для полетов на Луну в рамках миссии Artemis.
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