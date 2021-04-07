Космическое государство. На двигателях Глушко летал Юрий Гагарин

К 60-летию первого полета человека в космическое пространство сайт "Сегодня" запускает собственную многоступенчатую "ракету" – серию публикаций, посвященную тем пионерам космонавтики, которые имеют украинские корни.

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Героями первых серий нашего космически-публицистического сериала стали академик Владимир Челомей, создавший, кроме прочего, шпионский спутник-истребитель, конструктор ракет Георгий Лангемак, который придумал сам термин "космонавтика", профессор Аркадий Мелуа – участник советского проекта колонизации Луны и создания долговременной лунной базы, а также Роберта Линн Бондар, первая канадская женщина-астронавт украинского происхождения и первый врач-невролог, побывавший в космосе.

Памятник В. Глушко в Одессе. Фото: Викимапия

Наш сегодняшний герой одессит Валентин Глушко – "отец" космических двигателей, работающих на жидкостном топливе. В отличие от большинства пионеров советской космонавтики, которые изначально работали на оборонную промышленность, Глушко бредил космосом с детства. Сперва он прошел через сталинские лагеря, но затем был обласкан властью за вклад в полет первого в мире космонавта Юрия Гагарина. Последнее желание академика Глушко – развеять его прах на марсианской поверхности, еще предстоит осуществить потомкам.

Мечты о космических полетах начались с книг Жюля Верна

Валентин Глушко родился в Одессе в 1908 году. В детстве будущий конструктор парадоксальным образом сочетал интерес к музыке (занимался в консерватории у профессора П. Столярского по классу скрипки, позже обучался в Одесской музыкальной академии) с увлечением астрономией, теорией относительности, физикой, химией – он даже строит дома небольшую химическую лабораторию.

Глушко увлекся звездами благодаря книгам Жюля Верна о полетах на Луну, и со временем фантастические романы сменились на труды астрономов Камиля Фламмариона и Германа Клейна. С 14 лет начинает наблюдения за небом в Первой государственной народной астрономической обсерватории Губсовпартшколы Одессы. Уже к 16 годам Глушко успел закончить две книги о космосе, а в 20 вступает в переписку с К. Циолковским, которая продолжалась с 1923 по 1930 год.

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Несмотря на то, что Глушко так и не закончил пятый курс физико-математического факультета Ленинградского университета (уже после сдачи госэкзаменов выяснилось, что перебивающийся случайными заработками студент не смог внести плату за последний семестр), с 1929-го он работал в Газодинамической лаборатории (ГДЛ) Военно-научно-исследовательского комитета при Реввоенсовете СССР, где сформировал подразделение по разработке ракет на жидком топливе. Правда, испытания самого первого двигателя, построенного Глушко в 1931 году, закончились взрывом.

В 1935 году ученый в соавторстве с Г. Лангемаком написал работу "Ракеты: их устройство и применение". В этой книге, изданной тиражом всего лишь 700 экземпляров, были изложены принципы, которые впоследствии лягут в основу двигателей первых советских космических ракет.

По воспоминаниям сына Глушко, историка космонавтики Александра Глушко, впервые будущие соавторы столкнулись в штабе начальника Вооружений РККА по Ленинграду и Ленинградской области Николая Ильина. Причем столкнулись в буквальном смысле слова – лоб в лоб, отчего бумаги с чертежами двух конструкторов разлетелись по полу. Бумаги в спешке перепутались, и так они заочно познакомились с разработками друг друга.

Март 1938 года, арестованный В. Глушко. Фото: bessmertnybarak.ru

Их книгу оценили только через много лет: после ареста Глушко и Лангемака большинство тиража было уничтожено по требованию НКВД. Лангемака расстреляют в 1938 году, Глушко получит 8 лет лагерей и в заключении будет работать над созданием самолетных реактивных ускорителей. Но уже с 1957 года и до самого конца академик работает на космос.

"Талантливый скандалист"

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"За Глушко закрепилась репутация талантливого скандалиста. Он слушается или слушает только тех, кто в чем-то разбирается лучше его, иных же не ставит ни во что. Обмануть или "втереть очки" ему невозможно", – писал А. Глушко.

Ученый-конструктор Борис Черток вспоминал о Глушко как о человеке высокой технической компетентности, широкой эрудиции и общей культуры, обладающего умением быстро выделить среди текущих проблем главную задачу.

"При любом внутреннем состоянии он был способен сохранять невозмутимый вид; он всегда был подтянут и безупречно одет. Хотя в отношении к своим подчиненным и коллегам иногда проявлял излишнюю придирчивость. При этом Глушко (в отличие от вспыльчивого Королева) никогда не кричал на подчиненных. В своей работе он руководствовался принципом "если каждый сделает свою работу хорошо, общая работа будет также хороша", – писал Б. Черток.

В. Глушко с первым космонавтом Ю. Гагариным. Фото: kpi.ua

Двигатели, созданные Глушко, были установлены на ракетах-носителях, которые вывели на околоземную орбиту искусственные спутники Земли и Луны. С их помощью удалось отправить автоматические станции к Венере и Марсу, запустить в космос пилотируемые корабли "Восток", "Восход" и "Союз", а также ракету-носитель "Протон", которая совершила порядка 300 запусков. Именно на корабле "Восток" первый человек в космосе Юрий Гагарин облетел вокруг Земли.

Глушко принимал активное участие в Лунной программе: на ракете "Протон" советский луноход был доставлен на искусственный спутник земли. А вершиной как самой Лунной программы, так и конструкторского гения Глушко, стало создание ракеты-носителя "Энергия" с самыми мощными в мире ракетными двигателями РД-170 и многоразового космического корабля "Буран" – советского "Шаттла".

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Великий конструктор умер через два месяца после успешного полета "Бурана", в январе 1989-го. В честь Валентина Глушко названа малая планета № 6 357 и кратер на видимой стороне Луны. А Национальный банк Украины выпустил в 2018 году памятную монету.

Напомним, 5 апреля члены экипажа Международной космической станции впервые в истории перестыковали космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX. На борту Crew Dragon находились три американских астронавта – Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер – и японец Соити Ногути.

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