Красная зона в Украине вскоре может расшириться: кто в зоне риска

Красная зона в Украине может расшириться. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине Черкасская область оказалась на грани красной зоны карантина. Кроме того, туда могут попасть и Винницкий, и Харьковский регионы.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге во вторник, 9 ноября.

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Кто рискует вскоре попасть в красную зону карантина?

Как рассказал Ляшко, власти уже сделали представление в Кабинет Министров Украины о созыве комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения вопроса перевода Черкасской области в красный уровень эпидемической опасности.

Кроме того, в зоне риска оказались Винницкая и Харьковская области.

За прошедшую неделю выявили 152 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 / Коллаж "Сегодня"

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За сутки 8 ноября в Украине зафиксировано 18 988 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 1183, медработников – 426).