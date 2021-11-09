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Красная зона в Украине вскоре может расшириться: кто в зоне риска

София Ковнир
9 ноября, 11:33
В некоторых областях ситуация с коронавирусом и госпитализациями значительно ухудшилась

Красная зона в Украине может расшириться. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине Черкасская область оказалась на грани красной зоны карантина. Кроме того, туда могут попасть и Винницкий, и Харьковский регионы.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге во вторник, 9 ноября.

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Кто рискует вскоре попасть в красную зону карантина?

Как рассказал Ляшко, власти уже сделали представление в Кабинет Министров Украины о созыве комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения вопроса перевода Черкасской области в красный уровень эпидемической опасности.

Кроме того, в зоне риска оказались Винницкая и Харьковская области.

За прошедшую неделю выявили 152 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 / Коллаж "Сегодня"

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Коронавирус в Украине

За сутки 8 ноября в Украине зафиксировано 18 988 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 1183, медработников – 426).

Также за прошлые сутки госпитализировали 2967 человек, а летальных исходов – 833. Кроме этого, выздоровели от коронавируса 16 609 человек.

За все время пандемии в Украине:

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  • заболело – 3 107 489 человек;
  • выздоровели – 2 537 565 человек;
  • летальных исходов – 73 390.

Карантинные зоны в Украине

Красная зона

  • Киев
  • Херсонская область
  • Одесская область
  • Запорожская область
  • Донецкая область
  • Днепропетровская область
  • Сумская область
  • Николаевская область
  • Ровенская область
  • Житомирская область
  • Ивано-Франковская область
  • Киевская область
  • Луганская область
  • Хмельницкая область
  • Черниговская область
  • Львовская область
  • Волынская область

Оранжевая зона

  • Винницкая область
  • Полтавская область
  • Харьковская область
  • Черкасская область
  • Черновицкая область
  • Закарпатская область

Желтая зона

  • Кировоградская область
  • Тернопольская область

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