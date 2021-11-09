"Червона зона" в Україні незабаром може розширитися: хто в зоні ризику

"Червона зона" в Україні може розширитись. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні Черкаська область опинилася на межі "червоної зони" карантину. Крім того, туди можуть потрапити і Вінницький та Харківський регіони.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу у вівторок, 9 листопада.

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Хто ризикує незабаром потрапити до "червоної зони" карантину?

Як розповів Ляшко, влада вже зробила подання до Кабінету Міністрів України про скликання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду питання переведення Черкаської області у "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

Крім того, у зоні ризику опинилися Вінницька та Харківська області.

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