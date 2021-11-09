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"Червона зона" в Україні незабаром може розширитися: хто в зоні ризику

Софія Ковнір
9 листопада, 11:33
У деяких областях ситуація з коронавірусом та госпіталізаціями значно погіршилася

"Червона зона" в Україні може розширитись. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні Черкаська область опинилася на межі "червоної зони" карантину. Крім того, туди можуть потрапити і Вінницький та Харківський регіони.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу у вівторок, 9 листопада.

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Хто ризикує незабаром потрапити до "червоної зони" карантину?

Як розповів Ляшко, влада вже зробила подання до Кабінету Міністрів України про скликання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду питання переведення Черкаської області у "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

Крім того, у зоні ризику опинилися Вінницька та Харківська області.

За минулий тиждень виявили 152 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19 / Колаж "Сьогодні"

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Коронавірус в Україні

За добу 8 листопада в Україні зафіксовано 18 988 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1183, медпрацівників – 426).

Також минулої доби госпіталізували 2967 осіб, а летальних випадків – 833. Крім цього, одужали від коронавірусу 16 609 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

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  • захворіли – 3 107 489 осіб;
  • одужали – 2 537 565 осіб;
  • летальних випадків – 73 390.

Карантинні зони в Україні

"Червона зона"

  • Київ
  • Херсонська область
  • Одеська область
  • Запорізька область
  • Донецька область
  • Дніпропетровська область
  • Сумська область
  • Миколаївська область
  • Рівненська область
  • Житомирська область
  • Івано-Франківська область
  • Київська область
  • Луганська область
  • Хмельницька область
  • Чернігівська область
  • Львівська область
  • Волинська область

"Помаранчева зона"

  • Вінницька область
  • Полтавська область
  • Харківська область
  • Черкаська область
  • Чернівецька область
  • Закарпатська область

"Жовта зона"

  • Кіровоградська область
  • Тернопільська область

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