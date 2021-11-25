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Красных может стать меньше: в Украине обновили карантинные зоны

София Ковнир
25 ноября, 10:27
На сегодняшний день в красной зоне до сих пор находится Киев и еще 18 областей

В Украине может уменьшиться красная карантинная зона. Фото: коллаж "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на 25 ноября в Украине улучшились показатели по распространению коронавируса в нескольких красных регионах. Это касается и Киева.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Карантинные зоны в Украине

Красная зона

Показатели улучшаются в Киеве, Донецкой, Одесской, Херсонской областях. В этих регионах только один показатель не в норме – уровень госпитализаций.

В этой зоне находятся:

  • Киев
  • Херсонская
  • Одесская
  • Запорожская
  • Донецкая
  • Днепропетровская
  • Сумская
  • Николаевская
  • Ровенская
  • Житомирская
  • Ивано-Франковская
  • Киевская
  • Луганская
  • Хмельницкая
  • Черниговская
  • Львовская
  • Волынская
  • Черкасская
  • Винницкая (области)

Оранжевая зона

  • Полтавская
  • Харьковская
  • Закарпатская
  • Черновицкая (области)

Желтая зона

  • Тернопольская
  • Кировоградская (области)

В Украине не планируют вводить локдаун. Фото: коллаж "Сегодня"

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Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 24 ноября, в Украине зафиксировано 16 943 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни. Из них детей – 1451, а медработников – 304.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 3404 человека;
  • летальных исходов – 628;
  • выздоровело – 26 811 человек.

За все время пандемии в Украине:

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  • заболело – 3 384 404 человека;
  • выздоровело – 2 852 452 человека;
  • летальных исходов – 83 541.

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