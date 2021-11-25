Красных может стать меньше: в Украине обновили карантинные зоны

В Украине может уменьшиться красная карантинная зона. Фото: коллаж "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на 25 ноября в Украине улучшились показатели по распространению коронавируса в нескольких красных регионах. Это касается и Киева.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Карантинные зоны в Украине

Красная зона

Показатели улучшаются в Киеве, Донецкой, Одесской, Херсонской областях. В этих регионах только один показатель не в норме – уровень госпитализаций.

В этой зоне находятся:

Киев

Херсонская

Одесская

Запорожская

Донецкая

Днепропетровская

Сумская

Николаевская

Ровенская

Житомирская

Ивано-Франковская

Киевская

Луганская

Хмельницкая

Черниговская

Львовская

Волынская

Черкасская

Винницкая (области)

Оранжевая зона

Полтавская

Харьковская

Закарпатская

Черновицкая (области)

Желтая зона

Тернопольская

Кировоградская (области)

В Украине не планируют вводить локдаун. Фото: коллаж "Сегодня"

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Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 24 ноября, в Украине зафиксировано 16 943 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни. Из них детей – 1451, а медработников – 304.

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