Красных может стать меньше: в Украине обновили карантинные зоны

В Украине может уменьшиться красная карантинная зона. Фото: коллаж "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня
По состоянию на 25 ноября в Украине улучшились показатели по распространению коронавируса в нескольких красных регионах. Это касается и Киева.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Карантинные зоны в Украине
Красная зона
Показатели улучшаются в Киеве, Донецкой, Одесской, Херсонской областях. В этих регионах только один показатель не в норме – уровень госпитализаций.
В этой зоне находятся:
- Киев
- Херсонская
- Одесская
- Запорожская
- Донецкая
- Днепропетровская
- Сумская
- Николаевская
- Ровенская
- Житомирская
- Ивано-Франковская
- Киевская
- Луганская
- Хмельницкая
- Черниговская
- Львовская
- Волынская
- Черкасская
- Винницкая (области)
Оранжевая зона
- Полтавская
- Харьковская
- Закарпатская
- Черновицкая (области)
Желтая зона
- Тернопольская
- Кировоградская (области)
В Украине не планируют вводить локдаун. Фото: коллаж "Сегодня"
Статистика коронавируса в Украине
За прошедшие сутки, 24 ноября, в Украине зафиксировано 16 943 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни. Из них детей – 1451, а медработников – 304.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 3404 человека;
- летальных исходов – 628;
- выздоровело – 26 811 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 384 404 человека;
- выздоровело – 2 852 452 человека;
- летальных исходов – 83 541.