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"Червоних" може поменшати: в Україні оновили карантинні зони

Софія Ковнір
25 листопада, 10:27
На сьогоднішній день у "червоній" зоні досі знаходиться Київ та ще 18 областей

В Україні може зменшитись "червона" карантинна зона. Фото: колаж "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на 25 листопада в Україні покращилися показники з поширення коронавірусу у кількох "червоних" регіонах. Це стосується й Києва.

Про це свідчать дані МОЗ.

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Карантинні зони в Україні

"Червона зона"

Показники покращуються у Києві, Донецькій, Одеській, Херсонській областях. У цих регіонах лише один показник не в нормі – рівень госпіталізацій.

У цій зоні знаходяться:

  • Київ
  • Херсонська
  • Одеська
  • Запорізька
  • Донецька
  • Дніпропетровська
  • Сумська
  • Миколаївська
  • Рівненська
  • Житомирська
  • Івано-Франківська
  • Київська
  • Луганська
  • Хмельницька
  • Чернігівська
  • Львівська
  • Волинська
  • Черкаська
  • Вінницька (області)

"Помаранчева зона"

  • Полтавська
  • Харківська
  • Закарпатська
  • Чернівецька (області)

"Жовта зона"

  • Тернопільська
  • Кіровоградська (області)

В Україні не планують запроваджувати локдаун. Фото: колаж "Сьогодні"

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Статистика коронавірусу в Україні

За минулу добу, 24 листопада, в Україні зафіксовано 16 943 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби. З них дітей – 1451, а медпрацівників – 304.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовані – 3404 особи;
  • летальних випадків – 628;
  • одужали – 26 811 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли – 3 384 404 особи;
  • одужали – 2 852 452 особи;
  • летальних випадків – 83 541.

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