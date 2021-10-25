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Красных все больше: в Украине обновили карантинные зоны

София Ковнир
25 октября, 10:01
В желтой зоне находятся всего четыре области, а в оранжевой – 14 регионов и Киев

Карантин в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 25 октября в Украине в красной зоне карантина находятся шесть областей. В желтой зоне – четыре региона.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Кто попал в красную зону?

  • Днепропетровская область
  • Донецкая область
  • Запорожская область
  • Одесская область
  • Сумская область
  • Херсонская область

Кто находится в оранжевой зоне карантина?

  • Киев
  • Волынская область
  • Житомирская область
  • Ивано-Франковская область
  • Киевская область
  • Луганская область
  • Львовская область
  • Николаевская область
  • Сумская область
  • Ровенская область
  • Тернопольская область
  • Харьковская область
  • Хмельницкая область
  • Черкасская область
  • Черновицкая область
  • Черниговская область

Желтая зона карантина в Украине

  • Полтавская область
  • Кировоградская область
  • Закарпатская область
  • Винницкая область

В Украине ужесточают карантин. Фото: коллаж "Сегодня"

Статистика коронавируса на сегодняшний день

За прошлые сутки, 24 октября, в Украине зафиксировали 14 634 новых случая COVID-19.

Всего инфекцию подтвердили у 2 784 039 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 330 жителей Украины (всего – 64 202). Вылечить удалось 2 380 374 инфицированных (4598 – за последние сутки).

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Когда в Украине будет пик COVID-19?

Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.

На сегодняшний день заполненность COVID-коек составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.

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