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"Червоних" все більше: в Україні оновили карантинні зони

Софія Ковнір
25 жовтня, 10:01
У "жовтій зоні" перебувають усього чотири області, а в "помаранчевій" – 14 регіонів та Київ

Карантин в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 25 жовтня в Україні в "червоній зоні" карантину перебувають шість областей. У "жовтій зоні" – чотири регіони.

Про це свідчать дані МОЗ.

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Хто потрапив у "червону зону"?

  • Дніпропетровська область
  • Донецька область
  • Запорізька область
  • Одеська область
  • Сумська область
  • Херсонська область

Хто перебуває у "помаранчевій зоні" карантину?

  • Київ
  • Волинська область
  • Житомирська область
  • Івано-Франківська область
  • Київська область
  • Луганська область
  • Львівська область
  • Миколаївська область
  • Сумська область
  • Рівненська область
  • Тернопільська область
  • Харківська область
  • Хмельницька область
  • Черкаська область
  • Чернівецька область
  • Чернігівська область

"Жовта зона" карантину в Україні

  • Полтавська область
  • Кіровоградська область
  • Закарпатська область
  • Вінницька область

В Україні посилюють карантин. Фото: колаж "Сьогодні"

Статистика коронавірусу на сьогоднішній день

За минулу добу, 24 жовтня, в Україні зафіксували 14 634 нових випадки COVID-19.

Усього інфекцію підтвердили у 2 784 039 людей. За минулу добу від COVID-19 померло 330 жителів України (усього – 64 202). Вилікувати вдалося 2 380 374 інфікованих (4598 – за останню добу).

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Коли в Україні буде пік COVID-19?

Пік захворюваності на COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшилася на 22%, а число нових випадків захворювання зросло на 11%.

На сьогоднішній день заповненість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом "червоних зон" стане більше.

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